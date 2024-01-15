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Доллар почти не изменил свои позиции на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,37 тенге (+0,04) тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 62,84 тенге (-0,15).

Нацбанк установил курс евро в 494,75 тенге, рубля – 5,12 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,3-453,3 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,17%, до 78,16 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,18%, до 72,66 долларов за баррель.

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