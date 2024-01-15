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Законодательство РК

Сколько налогов заплатили казахстанские блогеры в 2023 году

Сколько налогов заплатили казахстанские блогеры в 2023 году Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, сколько блогеров зарегистрировано в стране, и сколько налогов они заплатили в 2023 году, сообщает Zakon.kz.

На эти вопросы он ответил в интервью primeminister.kz, опубликованном 15 января 2024 года.

"В настоящее время у нас зарегистрировано более 400 блогеров. В 2023 году они заплатили более 200 млн тенге налогов".Ерулан Жамаубаев

По его словам, если деятельность блогеров связана с бизнесом, "конечно, они должны платить налоги". Для этого, как напомнил глава Минфина, существует специальный налоговый режим, по которой нагрузка составляет от 1% до 4%.

"Если же их деятельность напрямую не связана с предпринимательской деятельностью, то к ним не будет никаких вопросов и они не будут платить налоги", – добавил Ерулан Жамаубаев.

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27 декабря 2023 года глава Минфина прокомментировал опасения по поводу того, что с 1 января малый бизнес может перейти на "черный нал" из-за отслеживания мобильных переводов. Подробности по ссылке.

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