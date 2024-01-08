Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 января

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 8 января 2024 года (на 11:07 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,43 тенге, евро – 494,74 тенге, рубля – 4,98 тенге.

Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 453,5 тенге, продажи – 457,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,9 тенге, продажи – 5,05 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 454,7 тенге тенге, продажи – 457,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 497,5 тенге, продажи – 500,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 5,07 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 455 тенге, продажи – 457 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Читайте также Курс доллара почти не изменился на торгах 8 января Что делать тем, кто платил ЕСП Цены на популярные криптовалюты в долларах США

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