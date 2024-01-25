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Аналитики ПКБ объяснили, почему автокредитование демонстрирует рекордный рост

автокредитование, статистика, данные Фото: Freepik
Автокредитование стало самым динамично растущим розничным продуктом в 2023 году. По данным аналитиков, по сравнению с предыдущим годом рост составил 81,5% до 1,6 трлн тенге. С чем это связано, в материале Zakon.kz.

По словам генерального директора Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслана Омарова, выступившего на ежегодном мероприятии "FCBK Media Day 2024", портфель автокредитования достиг 2,5 трлн тенге, это на 65% выше, чем годом ранее. Таким образом, автокредитование стало "самым динамично растущим типом продукта у розницы". Спикер полагает, что одна из вероятных причин столь активного роста – использование авто для бизнес-целей.

"У нас сейчас достаточно большое количество людей, которые зарабатывают на машинах, в том числе таксисты. И возможно, именно за счет этого мы и говорим о том, что количество автокредитов у нас растет".Руслан Омаров

Статистика автокредитования

По данным ПКБ, общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое по сравнению с 2022 годом. Рост составил 81,5% до 1,6 трлн тенге.

"Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед. Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей. Хотя оно и оказалось куда более скромным". ПКБ

В декабре средняя сумма выдачи автокредитов увеличилась на 9,7% до 7,9 млн тенге. При этом средняя сумма выдачи по контракту составила 7,5 млн тенге, медианная – 6,9 млн тенге по результатам 2023 года.

По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году.

"То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие. Отметим, что высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Причем пик пришелся на декабрь". ПКБ

Отмечается, что 30,6% от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году, приходится на микрофинансовые организации (МФО). МФО заняли существенную долю рынка, несмотря на довольно высокие по сравнению с банками ставки. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по автокредитованию в декабре составила 40,8% у МФО и 22,2% по БВУ.

Доля NPL в портфеле автокредитов выросла на 0,6 процентных пункта до 6,4%. В ПКБ отмечают, что данный показатель является адекватным и не представляет большого риска для сектора. В абсолютном выражении доля "плохих" займов составляет 160 млрд тенге.

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