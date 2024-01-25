Аналитики ПКБ объяснили, почему автокредитование демонстрирует рекордный рост
По словам генерального директора Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслана Омарова, выступившего на ежегодном мероприятии "FCBK Media Day 2024", портфель автокредитования достиг 2,5 трлн тенге, это на 65% выше, чем годом ранее. Таким образом, автокредитование стало "самым динамично растущим типом продукта у розницы". Спикер полагает, что одна из вероятных причин столь активного роста – использование авто для бизнес-целей.
"У нас сейчас достаточно большое количество людей, которые зарабатывают на машинах, в том числе таксисты. И возможно, именно за счет этого мы и говорим о том, что количество автокредитов у нас растет".Руслан Омаров
Статистика автокредитования
По данным ПКБ, общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое по сравнению с 2022 годом. Рост составил 81,5% до 1,6 трлн тенге.
"Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед. Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей. Хотя оно и оказалось куда более скромным". ПКБ
В декабре средняя сумма выдачи автокредитов увеличилась на 9,7% до 7,9 млн тенге. При этом средняя сумма выдачи по контракту составила 7,5 млн тенге, медианная – 6,9 млн тенге по результатам 2023 года.
По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году.
"То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие. Отметим, что высокие месячные показатели наблюдались одновременно с бумом на первичном авторынке. Причем пик пришелся на декабрь". ПКБ
Отмечается, что 30,6% от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году, приходится на микрофинансовые организации (МФО). МФО заняли существенную долю рынка, несмотря на довольно высокие по сравнению с банками ставки. Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по автокредитованию в декабре составила 40,8% у МФО и 22,2% по БВУ.
Доля NPL в портфеле автокредитов выросла на 0,6 процентных пункта до 6,4%. В ПКБ отмечают, что данный показатель является адекватным и не представляет большого риска для сектора. В абсолютном выражении доля "плохих" займов составляет 160 млрд тенге.