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Доллар еще немного подорожал на торгах 16 мая

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 441,58 тенге, поднявшись еще на 0,15 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос и составил 61,13 тенге (+0,29).

Нацбанк установил курс евро в 477,78 тенге, рубля – в 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441,7-443,3 тенге, евро – по 478,5-482,5 тенге, российские рубли – по 4,79-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 16 мая.

Так, стоимость июльских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,23%, до 82,94 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 0,24%, до 78,82 доллара за баррель.

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