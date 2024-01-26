Продолжит ли расти доллар на следующей неделе, рассказали аналитики

Тенге ослаб к иностранным валютам в пятницу после существенного укрепления на этой неделе. Продолжит ли расти доллар к тенге на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

На этой неделе доллар к тенге снизился практически до уровней лета прошлого года. Однако к концу недели вновь перешел к росту. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс доллара на торгах в пятницу, 26 января, составил 449,74 тенге.

Фото: KASE

"У тенге есть мощная опора в виде стабильного и высокого предложения валюты на внутреннем рынке. Это бюджетные трансферты Нацбанка из Нацфонда, а также операции с акциями "КазМунайГаза". Аналитик Alpari Анна Бодрова

По мнению Анны Бодровой, в феврале высокое предложение долларов может скорректироваться. Это даст тенге основания вернуться к более-менее взвешенным уровням. Однако пока этот поток долларов в силе, курс тенге будет уверенным.

Однако, по мнению замдиректора (группа суверенных и региональных рейтингов) АКРА Жаннура Ашигали, уровень курса, который достигал тенге по отношению к доллару на этой неделе, – результат краткосрочного сдвига на основе ряда факторов, не носящих фундаментальный характер. По этой причине, считает эксперт, валютные колебания следует рассматривать лишь как краткосрочный сдвиг.

Возможно ли укрепление курса до 440 тенге?

Жаннур Ашигали не исключает, что курс тенге к доллару может краткосрочно перескочить через порог 440 тенге за доллар, что может быть вызвано спорадичными факторами или отдельными крупными операциями на рынке, однако такое поведение курса не стоит рассматривать как продолжительный уровень или сдвиг коридора колебаний курса. С большей вероятностью доллар вернется на уровни около 460-468 тенге в ближайшие недели или месяцы.

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов считает, что в начале года на стороне нацвалюты традиционно выступает низкий спрос на инвалюту из-за падения расходов на импорт и завершения предпраздничных зарубежных поездок при высоком ее предложении из-за крупных налоговых платежей за прошлый год, ввиду этого снижение доллара до 440 тенге также не исключено.

"Мы видим довольно высокие объемы конвертации инвалюты из Нацфонда (1-1,1 млрд долларов в январе), увеличение объема изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка, а также осторожное снижение базовой ставки. К тому же поддержку тенге оказывают такие внешние факторы, как улучшение аппетита инвесторов к риску, что выражается в возврате интереса нерезидентов к тенговым активам и высокие цены на нефть". Рамазан Досов

Рост до 460-465 тенге за доллар с текущих уровней теоретически возможен при сочетании сильного падения объемов конвертации инвалюты из Нацфонда с "прилетом черных лебедей", главными из которых могут стать резкое падение котировок нефти из-за срыва сделки ОПЕК+, дестабилизация политической ситуации у крупных торговых партнеров, природные катаклизмы и другие причины, пояснил аналитик.

Прогноз на следующую неделю

В целом, на предстоящей неделе валютный рынок с высокой вероятностью останется относительно сбалансированным с точки зрения спроса и предложения на краткосрочном горизонте следующих семи дней, полагает Досов и отмечает, что курс USDKZT может формироваться в сравнительно узком диапазоне 446-451 тенге за доллар.

"Среди факторов спроса в моменте отметим привлекательность курса приобретения инвалюты, необходимость обслуживания внешнего долга, оплат импортных поставок, а также предстоящие сезоны выплаты дивидендов и отпусков". Рамазан Досов

На стороне предложения, по мнению аналитика, могут выступать трансферты инвалюты из Нацфонда, продолжающийся приток средств нерезидентов в тенговые активы, а также продажи инвалюты для финансирования операционных расходов, выплаты налогов крупными экспортерами.

В целом ожидается, что на следующей неделе курс доллара закрепится в границах 443-450 тенге, евро – 485-500 тенге, рубль – 5,00-5,10 тенге, юань – 62-64 тенге.