Продолжит ли расти курс доллара на следующей неделе

К концу текущей недели курс доллара к тенге начал расти после снижения до 439 тенге в конце прошлой. Продолжит ли расти доллар и в ближайшую неделю, в материале Zakon.kz.

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE) по итогам торгов в пятницу, 17 мая, курс доллара составил 443,57 тенге. Таким образом, доллар вырос на 4 тенге за неделю.

Фото: KASE

Почему начал расти курс?

По словам ведущего аналитика Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарины Скрипченко, на текущей неделе росту обменного курса нацвалюты способствовала волатильность нефтяных котировок. Она происходила на фоне неоднозначных мнений относительно баланса спроса и предложения на мировом рынке сырья, а также колебания индекса доллара США в ответ на неопределенность дальнейшей монетарной политики Федрезерва.

"На локальном рынке активный спрос на инвалюту мог наблюдаться со стороны казахстанских компаний в рамках оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешнего долга, а также Нацбанка, осуществляющего покупки в целях пополнения валютных активов ЕНПФ", – пояснила Зарина Скрипченко.

Аналитик Анна Бодрова в свою очередь отметила, что на текущей неделе наблюдалось сначала резкое расширение объема валютного предложения на рынке, что поддерживало курс тенге, а затем такое же стремительное сокращение параметров, что привело к снижению его курса и, соответственно, росту доллара.

Фактор трансфертов Нацфонда

В целом, крепкий тенге в начале этого года был преимущественно поддержан за счет крупных трансфертных платежей из Нацфонда РК, которые за январь-апрель составили 1,95 трлн тенге, или 54% от запланированной на текущий год суммы, напомнил замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

"В отсутствие заметных изменений в бюджетной политике на 2024 год можно ожидать, что средний ежемесячный трансферт будет составлять около 206 млрд тенге, что значительно уступает ежемесячным объемам трансфертов к этому моменту. В этой связи при неизменности бюджетной политики относительно ранее заявленной данный фактор поддержки курса ослабнет". Жаннур Ашигали

Анна Бодрова отмечает, что в мае влияние бюджетных трансфертов на курс тенге такое же выраженное, как и ранее. Однако ближе к концу месяца объемы операций станут ниже, что может привести к сокращению волатильности тенге и общей стабилизации валютных пар на бирже KASE.

По мнению Зарины Скрипченко, учитывая текущие невысокие объемы нетто-продажи инвалюты Нацбанком, с большей долей вероятности они не окажут в мае существенного влияния на пару USDKZT.

"Для сравнения, в апреле на чистой основе было продано 556 млн долларов (продажа инвалюты в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда в объеме 1 056 млн за вычетом ее приобретения для пополнения валютных активов ЕНПФ на 500 млн долларов), тогда как мае этот показатель ориентировочно составит 350 млн долларов". Зарина Скрипченко

При этом на следующей неделе поддержку тенге может оказать начало подготовки казахстанских компаний-экспортеров к квартальному налоговому периоду, пик которого придется на 27 мая. При таких обстоятельствах дальнейшего существенного роста курса доллара ожидать не стоит.

"В целях уплаты таких бюджетных платежей как КПН, НДПИ, рентный налог, налог на добычу полезных ископаемых и пр. крупные компании, получающие экспортную валютную выручку, будут постепенно конвертировать существенные объемы инвалюты в тенге, что обеспечит дополнительное предложение на локальном рынке", – пояснила аналитик АФК.

В целом, ожидается, что на следующей неделе доллар США проследует в диапазоне 439-445 тенге, евро – 475-485 тенге, рубль – 4,75-4,90 тенге, китайский юань – 60-63 тенге.