Цены на популярные криптовалюты на 27 января
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 41 746,2 $; изменения за 24 часа: +2,60%.
Ethereum (ETH): 2 263,05 $; изменения за 24 часа: +1,13%.
Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
BNB (BNB): 304,10 $; изменения за 24 часа: +0,37%.
USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
Dogecoin (DOGE): 0,0796 $; изменения за 24 часа: +0,91%.
Cardano (ADA): 0,4797 $; изменения за 24 часа: +0,12%.
По состоянию на 27 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 449.74 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.