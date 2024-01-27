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Цены на популярные криптовалюты на 27 января

биткоин Фото: pixabay
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 41 746,2 $; изменения за 24 часа: +2,60%.

Ethereum (ETH): 2 263,05 $; изменения за 24 часа: +1,13%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 304,10 $; изменения за 24 часа: +0,37%.

USD Coin (USDC): 1,0003 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

Dogecoin (DOGE): 0,0796 $; изменения за 24 часа: +0,91%.

Cardano (ADA): 0,4797 $; изменения за 24 часа: +0,12%.

По состоянию на 27 января 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 449.74 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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