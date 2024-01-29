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Нацбанк вложил 173 миллиарда тенге из ЕНПФ в облигации "Байтерека"

Нацбанк вложил 173 миллиарда тенге из ЕНПФ в облигации "Байтерека" Фото: pixabay
Национальный банк приобрел облигаций "Байтерек" на сумму 173 млрд тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 млрд тенге. В размещении данных облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 млрд тенге. 

"Привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" направит на финансирование проектов транспортной инфраструктуры. Реализация данных проектов соответствует целям по диверсификации и росту экономики, а также позволит расширить транзитный и транспортный потенциал в сфере грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом", – говорится в сообщении. 

Как отметили в Нацбанке, проспектом эмиссии вышеуказанных облигаций предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга.

"Эмитент обязан досрочно ежегодно по истечении 5-ти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения", – рассказали в Нацбанке.

Ранее в Национальном банке рассказали о защитных элементах банкноты номиналом 5000 тенге из новой серии "Сакский стиль". 

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