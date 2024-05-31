Деньги ЕНПФ планируют вложить в облигации банков: Сулейменов рассказал, когда и для чего

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге 31 мая рассказал о покупке облигаций банков на деньги Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Нацбанка, покупка облигаций начнется уже в третьем квартале 2024 года.

"Как вы знаете, корпоративное кредитование у нас растет, но нам хочется, чтобы оно росло более быстрыми темпами, соответствующими нашему экономическому потенциалу. Поэтому в рамках указа президента сейчас совместно с АРРФР, правительством и холдингом "Байтерек" рассматриваются варианты расширения кредитования корпоративного сектора", – отметил Тимур Сулейменов.

Он отметил, что самая главная проблема, которую поднимают банки второго уровня, – это доступность длинных теговых депозитов. Нынешние ресурсы банков состоят из депозитов, которые нельзя считать "длинными".

"Эти депозиты всегда можно отозвать и, соответственно, структурировать долгосрочные кредиты банкам непросто. Вместе с тем, активы ЕНПФ – это длительные деньги, которые должны работать на экономику нашей страны. Таким образом, мы проработали возможность инвестирования части портфеля ЕНПФ в облигации соответствующих банков второго уровня с учетом того, что эти деньги будут идти исключительно на корпоративное кредитование", – объяснил Тимур Сулейменов.

Глава Нацбанка также добавил, что общий объем инвестирования составит около 500 млрд тенге.

Ранее Тимур Сулейменов высказался о снижении стоимости акций Air Astana, рассказал кто занимался дизайном новой 10-тысячной купюры тенге и сколько на это потратили денег. А также поделился с казахстанцами, в какой валюте хранить свои сбережения.