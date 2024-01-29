Новая пятитысячная банкнота тенге: как отличить настоящую купюру от поддельной
Банкноты номинальной стоимостью 5000 тенге с новым дизайном НБК выпустил в обращение 25 декабря 2023 года.
Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.
Нацбанк напоминает о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных и представляет защитные элементы банкноты 5000 тенге нового дизайна образца 2023 года.
О защитных элементах денежного знака
На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краски.
Фото: nationalbank.kz
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Фото: nationalbank.kz
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов красного и синего.
Фото: nationalbank.kz
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент в виде объёмного изображения стилизованного беркута – патч. При повороте банкноты на нем наблюдается эффект переключения изображения с цифры номинала на орнамент, а также динамический эффект расхождения лучей солярного знака в стороны.
Фото: nationalbank.kz
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.
Фото: nationalbank.kz
Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
Фото: nationalbank.kz
На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта "Беркут". При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.
Фото: nationalbank.kz
Такая проверка купюр, как отметили в Нацбанке РК, займет несколько секунд и поможет определить подлинность банкнот.
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