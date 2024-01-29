Как увеличить порог превышения НДС
В ДГД отметили, что в момент открытия бизнеса мало кто из предпринимателей задумывается о вопросе налогообложения и о возможном росте налогооблагаемого оборота, ведущего к обязательной регистрации на НДС.
Так, если оборот предпринимателя превысит 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году), то возникает обязанность регистрации на НДС и оплаты дополнительно 12% налога.
Этот вопрос в 2023 году для предпринимателей на упрощенке был на пике актуальности и вызвал большой резонанс. Однако, в ДГД отметили, что существует возможность увеличить порог превышения НДС.
Что нужно сделать
- Применить трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), состоящую из контрольно-кассовой машины, с функцией фиксации и передачи данных, устройства для приема безналичных платежей, а также возможностью автоматизировано управлять бизнесом и формировать налоговую отчетность. Где порог НДС составляет 124 184 МРП или 458 487 328 тенге.
- Воспользоваться специальным налоговым режимом розничного налога, что дает возможность не быть плательщиком НДС при обороте до 2,2 млрд тенге и штате работников до 200 человек, с уплатой налога 4% при продаже физлицам, 8% – сделках с юрлицами, за минусом фонда оплаты труда.
Местные представительные органы имеют право понижать размер ставки налога не более чем на 50% – с 4 до 2%, решение может быть принято с 1 января 2024 года до 31 марта 2024 года.
"Предприниматель, желающий перейти на режим розничного налога, может представить налоговое уведомление в органы госдоходов по месту нахождения деятельности, при этом ведя предпринимательскую деятельность в разных населенных пунктах", - пояснили в департаменте.
В настоящее время перечень видов деятельности расширен в два раза – от 190 до 364 видов деятельности. А это такие виды деятельности, как розничная торговля, деятельность ресторанов и общепита, образование в области спорта и отдыха, культуры, издательская деятельность, организация конференций и торговых выставок, услуг по ремонту, аренде строительных машин и тд.
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Полный список можно посмотреть на сайте ДГД Алматы.