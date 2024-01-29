Кому нужно платить налог на добавленную стоимость и как увеличить порог превышения НДС, рассказали в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает Zakon.kz.

В ДГД отметили, что в момент открытия бизнеса мало кто из предпринимателей задумывается о вопросе налогообложения и о возможном росте налогооблагаемого оборота, ведущего к обязательной регистрации на НДС.

Так, если оборот предпринимателя превысит 20 000 МРП (73 840 000 тенге в 2024 году), то возникает обязанность регистрации на НДС и оплаты дополнительно 12% налога.

Этот вопрос в 2023 году для предпринимателей на упрощенке был на пике актуальности и вызвал большой резонанс. Однако, в ДГД отметили, что существует возможность увеличить порог превышения НДС.

Что нужно сделать

Применить трехкомпонентную интегрированную систему (ТИС), состоящую из контрольно-кассовой машины, с функцией фиксации и передачи данных, устройства для приема безналичных платежей, а также возможностью автоматизировано управлять бизнесом и формировать налоговую отчетность. Где порог НДС составляет 124 184 МРП или 458 487 328 тенге. Воспользоваться специальным налоговым режимом розничного налога, что дает возможность не быть плательщиком НДС при обороте до 2,2 млрд тенге и штате работников до 200 человек, с уплатой налога 4% при продаже физлицам, 8% – сделках с юрлицами, за минусом фонда оплаты труда.

Местные представительные органы имеют право понижать размер ставки налога не более чем на 50% – с 4 до 2%, решение может быть принято с 1 января 2024 года до 31 марта 2024 года.

"Предприниматель, желающий перейти на режим розничного налога, может представить налоговое уведомление в органы госдоходов по месту нахождения деятельности, при этом ведя предпринимательскую деятельность в разных населенных пунктах", - пояснили в департаменте.

В настоящее время перечень видов деятельности расширен в два раза – от 190 до 364 видов деятельности. А это такие виды деятельности, как розничная торговля, деятельность ресторанов и общепита, образование в области спорта и отдыха, культуры, издательская деятельность, организация конференций и торговых выставок, услуг по ремонту, аренде строительных машин и тд.

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Полный список можно посмотреть на сайте ДГД Алматы.