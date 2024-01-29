Как накопить на высшее образование детей

С каждым годом обучение в вузах становится дороже. Эксперты рынка рассказали Zakon.kz как лучше накопить на обучение ребенка в вузе и как воспользоваться инструментами накопления, которые предоставляет государство.

По словам президента Казахской лиги экспертов образования Гульнары Абишевой накопить на образование довольно сложно. С каждым годом зарубежное и отечественное образование становится дороже.

"Возможно, новое поколение родителей более активно будет уже с трехлетнего возраста ребенка откладывать деньги ему на обучение, если инфляция все не съест. Поэтому можно воспользоваться теми инструментами, которое предлагает государство. Уже 2 года в стране работает образовательная накопительная система, то есть открывается счет на образование ребенка". Гульнара Абишева

По ее словам, данная накопительная система позволят в течение от 3 до 20 лет накопить на обучение ребенка в вузе и предусматривает определенный процент вознаграждения.

В свою очередь финансист Талгат Игликов напомнил, что важно принимать обдуманные решения, учитывая интересы и стремления ваших детей, чтобы ваши инвестиции в их будущее были оправданы.

"Есть два основных подхода. Первый – это инвестиции в подготовку к ЕНТ с 9 класса, надеясь на получение государственного гранта. Второй подход – это планирование оплаты образования за счет семейного бюджета, начиная с рождения ребенка. Это позволяет распределить финансовую нагрузку и снизить будущее финансовое давление". Талгат Игликов

Создание долгосрочного финансового плана – это больше, чем просто управление средствами. Это стратегия, позволяющая четко определить и последовательно достигать ваших целей, считает финансист. Она помогает найти баланс между текущими расходами и инвестициями в будущее, уменьшая финансовый стресс и повышая уверенность в финансовом планировании. Эксперт считает, что финансовое планирование также является отличной возможностью научить детей ценности денег и важности планирования. Давая им пример финансовой ответственности, мы готовим их к успешной взрослой жизни.