Сколько налогов поступило в бюджет от недропользователей Казахстана

Об основных результатах налогового администрирования недропользователей за 2023 год рассказал директор Специализированного департамента Комитета государственных доходов МФ РК Алибек Ибрайым, сообщает Zakon.kz.

Так, на налоговом контроле органов госдоходов находится более 5 тыс. недропользователей: нефтегазовый сектор – 205, горнорудный сектор – 1 309, общераспространенные полезные ископаемые – 1 277, подземные воды - 2 392.

По словам Алибека Ибрайым, в настоящее время поступления от недропользователей составляют более трети доходов республиканского бюджета и практически полностью формируют Национальный фонд.

В прошлом году налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге (республиканский бюджет – 4,9 трлн тенге, Нацфонд – 4,6 трлн тенге, местный бюджет – 1,1 трлн тенге).

"При этом совершенствуются инструменты налогового контроля, что дает весьма ощутимые результаты. Например, в рамках налоговых проверок и иных мер контроля в прошлом году дополнительно обеспечено более 560 млрд тенге, из них по результатам налоговых проверок в республиканский бюджет взыскано свыше 90 млрд тенге", - поделился спикер.

Он отметил, что с 1 января 2023 года повышены ставки по налогу на добычу полезных ископаемых на добываемые металлы (на 50% на металлы, котирующиеся на Лондонской бирже, 30% - на остальные), что принесло бюджету дополнительно 160 млрд тенге.

Также в рамках усиления мер контроля за трансфертным ценообразованием разработаны поправки в Закон о трансфертном ценообразовании.

Они предварительно проработаны с экспертами ОЭСР и поддержаны их официальным заключением.

Указанные поправки разработаны с учетом мировой и отечественной практики и направлены на предотвращение потерь государства в международных деловых операциях.

В настоящее время законопроект находится в Мажилисе Парламента и поддержан в первом чтении.

А. Ибрайым подчеркнул, что налоговое администрирование недропользователей находится под пристальным контролем органов госдоходов. В целом только за последние три года по результатам такого администрирования в бюджет дополнительно взыскано 1,1 трлн тенге.



