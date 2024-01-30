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Законодательство РК

Сколько налогов поступило в бюджет от недропользователей Казахстана

Сколько налогов поступило в бюджет от недропользователей Фото: Zakon.kz
Об основных результатах налогового администрирования недропользователей за 2023 год рассказал директор Специализированного департамента Комитета государственных доходов МФ РК Алибек Ибрайым, сообщает Zakon.kz.

Так, на налоговом контроле органов госдоходов находится более 5 тыс. недропользователей: нефтегазовый сектор – 205, горнорудный сектор – 1 309, общераспространенные полезные ископаемые – 1 277, подземные воды - 2 392.

По словам Алибека Ибрайым, в настоящее время поступления от недропользователей составляют более трети доходов республиканского бюджета и практически полностью формируют Национальный фонд.

В прошлом году налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге (республиканский бюджет – 4,9 трлн тенге, Нацфонд – 4,6 трлн тенге, местный бюджет – 1,1 трлн тенге).

"При этом совершенствуются инструменты налогового контроля, что дает весьма ощутимые результаты. Например, в рамках налоговых проверок и иных мер контроля в прошлом году дополнительно обеспечено более 560 млрд тенге, из них по результатам налоговых проверок в республиканский бюджет взыскано свыше 90 млрд тенге", - поделился спикер.

Он отметил, что с 1 января 2023 года повышены ставки по налогу на добычу полезных ископаемых на добываемые металлы (на 50% на металлы, котирующиеся на Лондонской бирже, 30% - на остальные), что принесло бюджету дополнительно 160 млрд тенге.

Также в рамках усиления мер контроля за трансфертным ценообразованием разработаны поправки в Закон о трансфертном ценообразовании.

Они предварительно проработаны с экспертами ОЭСР и поддержаны их официальным заключением.

Указанные поправки разработаны с учетом мировой и отечественной практики и направлены на предотвращение потерь государства в международных деловых операциях.

В настоящее время законопроект находится в Мажилисе Парламента и поддержан в первом чтении.

А. Ибрайым подчеркнул, что налоговое администрирование недропользователей находится под пристальным контролем органов госдоходов. В целом только за последние три года по результатам такого администрирования в бюджет дополнительно взыскано 1,1 трлн тенге.


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