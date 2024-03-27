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Курс доллара снизился на торгах 27 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 449,58 тенге, снизившись на 0,48 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 62,02 тенге (-0,18).

Нацбанк установил курс евро в 488,51 тенге, рубля – 4,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,9-451,7 тенге, евро – по 486,5-490,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 26 марта.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,81%, до 84,94 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 0,80%, до 80,97 долларов за баррель.

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