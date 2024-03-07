Биржанов: Почти 70% индивидуальных предпринимателей скрывают доходы

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал в кулуарах Сената 7 марта, почему хотят проверять мобильные переводы казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра финансов, переводы в личных целях не будут ограничивать.

"Братья и сестры, которые отправляют помощь родственникам, или благотворительность, их переводы не ограничиваем. Мы на сегодня должны получить данные по получателям, индивидуальным предпринимателям, которые вошли в систему всеобщего декларирования. Они все зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Мы смотрим их получения – именно переводов, не платежей", – озвучил Ержан Биржанов.

По его словам, в первую очередь будут смотреть на ежемесячные получения – 100 платежей от разных лиц.

"Три месяца подряд такие платежи должны идти. И дополнительный показатель, который сейчас вносится, – это сумма, которая в совокупности будет превышать 250 тысяч тенге. То есть если все три показателя одновременно сработают, то в таком случае индивидуальным предпринимателям будут направлены уведомления, чтобы они дали пояснения", – дополнил вице-министр финансов РК.

Он также разъяснил, что малый бизнес платит налоги в местный бюджет, а это влияет на школы и больницы, которые находятся в регионе.

"Если привести статистику, то 944 тыс. тенге предпринимателей из 1,4 млн по итогам первого полугодия сдали нулевую отчетность. Это 67% индивидуальных предпринимателей, которые не показывают доходы. Если просмотреть данные Национального банка за прошлый год по реализации продукции и услуг, потребителями которых мы все являемся, через банковские карты прошли 55 трлн тенге. Это вся реализация физическими лицами за год. А переводы так называемые физическим лицам или ИП-кам составляют 80 трлн тенге", – сказал Ержан Биржанов.



Вице-министр подчеркнул, что переводы превышают весь торговый оборот. По его мнению, если бы с 80 трлн тенге поступали налоги, то улучшались бы условия в системе образования и медицины.

Сенатор Бекболат Орынбеков также высказался на тему мобильных преводов.





"У нас есть обязательства перед жителями нашей республики по пособиям – жилищным, детским, по повышению заработной платы. Все это – основная позиция, откуда должна увеличиваться налоговая база. Конечно, данный проект на сегодняшний день начинает работать. Мы думаем, если какие-то изменения и дополнения от населения и предпринимателей будут вноситься, будем их учитывать", – заявил сенатор.

Депутаты фракции "Ак жол" 6 марта 2024 года направили запрос на имя заместителя премьер-министра – министра национальной экономики РК Нурлана Байбазарова с очередными предложениями по проверке мобильных переводов казахстанцев от 1,5 млн тенге.

Ранее глава МНЭ Нурлан Байбазаров рассказал, почему суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки мобильных платежей.