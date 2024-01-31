Зачем увеличат в пять раз взносы в ОСМС

Министерство здравоохранения подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" законопроект, в рамках которого предлагается в пять раз увеличить максимальный размер дохода, с которого нужно будет платить взносы и отчисления в систему ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что проект находится в свободном доступе для обсуждения. В Фонде социального медицинского страхования дали подробные разъяснения по возможным изменениям.

Что это значит?

На начальном этапе внедрения ОСМС был предусмотрен верхний предел по доходу работника, с которого могут производиться взносы и отчисления в систему обязательного соцмедстрахования. Его размер на сегодняшний день не превышает 10 минимальных заработных плат (МЗП). То есть взносы могут взиматься только с дохода до 850 тысяч тенге. С дохода выше взносы не производятся.

Что изменится?

Для обеспечения принципа справедливости "от каждого по возможностям, каждому по потребностям" Министерством здравоохранения предложено с 2025 года повысить верхний предел с 10 до 50-кратного размера МЗП. По такому же принципу работает пенсионная система, где верхний предел составляет 50-кратный минимальный размер заработной платы.

Зачем повышать верхний предел по доходу?

Сегодня в казахстанской модели ОСМС применяется регрессивное распределения средств. То есть, чем меньше доход, тем выше вклад в процентах от дохода. В справедливой системе люди с низкими доходами не должны платить больше, чем люди с большими доходами. Поэтому предлагаемая норма – увеличения верхнего предела до 50 МЗП – предусматривает более справедливое распределение ответственности за расходы на здоровье.

Если говорить цифрами

Сейчас: Работники со средней зарплатой в 300 тыс. тенге оплачивают взнос на ОСМС 6 тыс. тенге.

При доходе в 1,5 млн тенге, что в 5 раз выше средней зарплаты, срабатывает верхний предел в 10 МЗП (850 тыс. тенге), поэтому взнос не превышает 17 тыс. тенге, или 1,1% от дохода.

С дохода в 3 млн тенге, что уже в 10 раз выше средней зарплаты, взнос на ОСМС остается таким же – 17 тыс. тенге, или 0,6% от дохода.

После изменений: Верхний предел с учетом размера МЗП на 2024 год составит 4,2 млн тенге. Чем выше доходы, тем выше ответственность.

Сколько казахстанцев коснется эта мера?

В пять раз взносы на ОСМС увеличатся только для 2,3 тысячи работников, чей доход составляет выше 4 млн 250 тыс. тенге. Это 0,04% всех наемных работников по стране.

В целом, данная норма затронет 9% наемных работников, имеющих доходы свыше 850 тыс. тенге. Для 91% работников ничего не изменится.

Что с этого всего получат обычные казахстанцы?

Увеличение отчислений позволит увеличить объемы финансирования расходов на здравоохранение. Сюда относится и профилактика, и диагностика, и лечение. Станут больше доступны медицинские услуги, внедрение технологий позволит на ранних стадиях предупреждать болезни или спасти жизни.

На сегодняшний день система здравоохранения все еще продолжает сталкиваться с хроническим недофинансированием, что в целом отрицательно влияет на организацию медицинской помощи, качество и доступность медицинской помощи, а также в целом на финансовую устойчивость системы здравоохранения и ОСМС.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров прокомментировал предложение о повышении в пять раз взносов в систему ОСМС с малого бизнеса.