Курс доллара еще вырос на торгах 2 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 451,24 тенге, поднявшись еще на 1,60 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также поднялся и составил 62,76 тенге (+0,30).

Нацбанк установил курс евро в евро – 485,61 тенге, рубля – 4,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,1-452,9 тенге, евро – по 489,5-492,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,05 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 2 февраля.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 79,07 доллара за баррель, что на 0,47% выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,41% и составили 74,12 доллара за баррель.