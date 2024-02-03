Цены на популярные криптовалюты на 3 февраля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 43 053,8 $; изменения за 24 часа: -0,18%.

Ethereum (ETH): 2 313,87 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Tether (USDT): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 302,30 $; изменения за 24 часа: -0,26%.

USD Coin (USDC): 1,0005 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,079063 $; изменения за 24 часа: -0,76%.

Cardano (ADA): 0,5226 $; изменения за 24 часа: -0,30%.

По состоянию на 3 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 451.24 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.