Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 51 832,7 $; изменения за 24 часа: +0,21%.
Ethereum (ETH): 2 810,63 $; изменения за 24 часа: +1,07%.
Tether (USDT): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,04%.
BNB (BNB): 355,40 $; изменения за 24 часа: -0,14%.
USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,03%.
Dogecoin (DOGE): 0,084036 $; изменения за 24 часа: -0,49%.
Cardano (ADA): 0,6323 $; изменения за 24 часа: +8,18%.
По состоянию на 18 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.