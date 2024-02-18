Цены на популярные криптовалюты на 18 февраля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 51 832,7 $; изменения за 24 часа: +0,21%.

Ethereum (ETH): 2 810,63 $; изменения за 24 часа: +1,07%.

Tether (USDT): 0,9996 $; изменения за 24 часа: -0,04%.

BNB (BNB): 355,40 $; изменения за 24 часа: -0,14%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,084036 $; изменения за 24 часа: -0,49%.

Cardano (ADA): 0,6323 $; изменения за 24 часа: +8,18%.

По состоянию на 18 февраля 2024 года доллар США в Национальном банке РК равен 448.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.