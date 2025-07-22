Нацбанк предупредил казахстанцев о поддельных купюрах

21 июля в Национальном банке страны рассказали о поддельных денежных знаках, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Нацбанка, за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков на сумму 465 150 тенге. Из них, 93 банкноты и три монеты.

Чаще всего подделывались банкноты номиналом пять тыс. тенге. Их выявлено 85 штук, что составило 88,5% от общего количества.

"Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге", – говорится в сообщении.

При этом, водяной знак на поддельной банкноте отсутствует. В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, Нацбанк рекомендует немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Нацбанке назвали основные причины роста активов Нацфонда.