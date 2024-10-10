Новые условия предоставления микрокредита на срок до 45 дней утвердили в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 27 сентября 2024 года внесло изменения в Порядок заключения договора о предоставлении микрокредита и требования к оформлению договора и его первой страницы, сообщает Zakon.kz.

Поправками обновлены общие условия договора о предоставлении микрокредита:



дату заключения договора;

наименование организации и фамилию, имя и отчество (при его наличии) заемщика (созаемщика) - физического лица или наименование заемщика (созаемщика) - юридического лица;

сумму микрокредита (предмет микрокредита), для соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии - общую сумму микрокредита (предмет микрокредита), сумму переплаты по микрокредиту, сведения о цели использования микрокредита (при наличии), при этом информация о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), отражается на первой странице договора;

сроки погашения микрокредита, для соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии - общий срок договора;

размер ставки вознаграждения в процентах годовых, а также размер годовой эффективной ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита), рассчитанной согласно пункту 1 статьи 5 Закона, на дату заключения договора;

способ погашения микрокредита: единовременно либо частями, наличными деньгами - через кассу либо посредством электронных терминалов, при безналичном способе - с указанием реквизитов банковского счета организации;

метод погашения микрокредита (аннуитетный, дифференцированный или другой метод в соответствии с правилами предоставления микрокредитов);

очередность погашения задолженности по микрокредиту;

порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение основного долга и уплату вознаграждения;

обеспечение исполнения заемщиком обязательств по договору (при его наличии);

меры, принимаемые организацией при неисполнении либо ненадлежащем исполнении заемщиком обязательств по договору;

срок действия договора;

информацию о почтовом и электронном адресе организации, а также данные о ее официальном интернет-ресурсе (при его наличии);

адрес места регистрации либо места жительства заемщика - физического лица, адрес места регистрации либо места нахождения постоянно действующего органа заемщика - юридического лица;

условие, предусматривающее, что при уступке организацией права (требования) по договору третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством РК к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договора, распространяются на правоотношения заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

Также в документ добавлена новая норма, которая определяет общие условия договора о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, заключенного с физическим лицом на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП (166 140 тенге в 2024 году).

Помимо условий, указанных выше, в нем должны быть также следующие условия:

размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита не может превышать 0,3% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки;

все платежи заемщика по договору о предоставлении микрокредита, включая сумму вознаграждения и неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором о предоставлении микрокредита, за исключением предмета микрокредита, в совокупности не могут превышать половины суммы выданного микрокредита за весь период действия договора о предоставлении микрокредита;

по соглашению сторон допускается увеличение срока действия договора о предоставлении микрокредита на действующих или улучшающих условиях на срок не более 90 календарных дней.

Кроме того, изменения коснулись прав кредитора и обязанностей микрокредитной организации.

В частности, говорится, что права заемщика предусматривают возможность:

ознакомления с правилами предоставления микрокредитов, тарифами организации по предоставлению микрокредитов;

распоряжения полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных договором;

оплаты основного долга и (или) вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени) если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день);

досрочного полного или частичного возврата организации суммы микрокредита, предоставленного по договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени);

посещения заемщиком - физическим лицом в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору организации и (или) представления в письменной форме либо способом, предусмотренным договором, заявления, содержащего сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора в том числе связанных с:

изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору;



отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;



изменением метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;



изменением срока микрокредита;



прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;



самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;



представлением отступного взамен исполнения обязательства по договору путем передачи организации заложенного имущества;



реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору покупателю;

заемщика - физического лица в течение 15 календарных дней с даты получения решения организации, предусмотренного абзацем четвертым подпункта 3) пункта 7 Требований, или при недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора обратиться в уполномоченный орган с одновременным уведомлением организации;

заемщика - физического лица обращение к банковскому омбудсману в случае уступки организацией права (требования) по договору, заключенному с этим заемщиком, для урегулирования разногласий;

письменного обращения в организацию при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам.

В свою очередь обязанности организации предусматривают:

уведомление заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) организации по договору третьему лицу (далее - договор уступки права требования):

до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных заемщика в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан;



о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм;

уведомление заемщика способом и в сроки, предусмотренными в договоре, но не позднее двадцати календарных дней с даты наступления просрочки:

о возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;



праве заемщика - физического лица по договору обратиться в организацию;



последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору.



Договор содержит условие, что уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из следующих способов, предусмотренных договором:



на адрес электронной почты, указанный в договоре;



по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим по указанному адресу;



с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки;

рассмотрение в течение пятнадцати календарных дней после дня получения заявления заемщика - физического лица предложенных изменений в условия договора и сообщение заемщику - физическому лицу в письменной форме либо способом, предусмотренным договором о (об):

согласии с предложенными изменениями в условия договора;



своих предложениях по урегулированию задолженности;



отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования причин отказа;

уведомление заемщика об изменении условий договора при применении организацией улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре;

приложение к договору подписанного сторонами графика погашения микрокредита.

При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) денежных обязательств заемщика и (или) срока их уплаты, организацией составляется и выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий.

Указанные требования не распространяются на соглашение о предоставлении (открытии) кредитной линии, а также на договор, по которому погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.

Также поправками предусмотрено, что к договору о предоставлении микрокредита прилагается подписанный сторонами график погашения микрокредита по обновленной форме.

Если заемщиком (созаемщиком) является физическое лицо, график погашения микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой заемщика (созаемщика) о выбранном методе.

Требования по заполнению графика погашения микрокредита не распространяются на договор, по которому погашение микрокредита осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита.

Постановление вводится в действие с 20 октября 2024 года. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 20 августа 2024 года.

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