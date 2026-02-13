В РК срок представления налоговой отчетности истекает 16 февраля
В Казахстане необходимо представить налоговую отчетность за четвертый квартал 2025 года, срок истекает 16 февраля 2026 года.
ИС "Параграф" напоминает, что необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
за декабрь 2025 года:
за 4 квартал 2025 года:
- ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;
- ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (недропользователи с доходов нерезидента от прироста стоимости);
- ф. 200.00 – Декларация по ИПН и социальному налогу;
- ф. 300.00 – Декларация по НДС;
- ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи, по разделу продукции, по доп. платежу недропользователя;
- ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу;
- ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;
- ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
- ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;
- ф. 590.00 – Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;
- ф. 641.00 – Расчет отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и ОПАД;
- ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;
- ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
- ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;
- ф. 913.00 – Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного;
за 2 полугодие 2025 года:
- ф. 910.00 – Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса;
на 2026 год:
- ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по налогу на имущество:
- если расчетная сумма налога составляет свыше 300 МРП;
- по объектам, поступившим или выбывшим по состоянию на 1 февраля 2026 года.
