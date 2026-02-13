#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.28
587.06
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.28
587.06
6.4
Финансы

В РК срок представления налоговой отчетности истекает 16 февраля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:44 Фото: freepik
В Казахстане необходимо представить налоговую отчетность за четвертый квартал 2025 года, срок истекает 16 февраля 2026 года.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

за декабрь 2025 года:

  • ф. 400.00 – Декларация по акцизу;
  • ф. 421.00 – Расчет за структурные подразделения;

за 4 квартал 2025 года:

  • ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;
  • ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (недропользователи с доходов нерезидента от прироста стоимости);
  • ф. 200.00 – Декларация по ИПН и социальному налогу;
  • ф. 300.00 – Декларация по НДС;
  • ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи, по разделу продукции, по доп. платежу недропользователя;
  • ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу;
  • ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;
  • ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
  • ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;
  • ф. 590.00 – Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;
  • ф. 641.00 – Расчет отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и ОПАД;
  • ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;
  • ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
  • ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;
  • ф. 913.00 – Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного;

за 2 полугодие 2025 года:

  • ф. 910.00 – Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса;

на 2026 год:

  • ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по налогу на имущество:

- если расчетная сумма налога составляет свыше 300 МРП;

- по объектам, поступившим или выбывшим по состоянию на 1 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Потепление и сильные осадки обрушатся на Казахстан 14-16 февраля
11:41, Сегодня
Потепление и сильные осадки обрушатся на Казахстан 14-16 февраля
Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля
14:59, 13 февраля 2024
Срок представления налоговой отчетности истекает 14 и 15 февраля
Срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности истекает 21 июля
16:21, 18 июля 2025
Срок уплаты налогов и представления налоговой отчетности истекает 21 июля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский теннисист не сумел сотворить сенсацию на турнире в Индии
11:46, Сегодня
Казахстанский теннисист не сумел сотворить сенсацию на турнире в Индии
В России назвали шансы сборной Казахстана на победу в Лиге наций в группе C
11:29, Сегодня
В России назвали шансы сборной Казахстана на победу в Лиге наций в группе C
Чемпион UFC бросил вызов Арману Царукяну
11:15, Сегодня
Чемпион UFC бросил вызов Арману Царукяну
Уникальное достижение сотворили лидеры сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
10:53, Сегодня
Уникальное достижение сотворили лидеры сборной Канады по хоккею на Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: