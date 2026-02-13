В РК срок представления налоговой отчетности истекает 16 февраля

Фото: freepik

В Казахстане необходимо представить налоговую отчетность за четвертый квартал 2025 года, срок истекает 16 февраля 2026 года.

ИС "Параграф" напоминает, что необходимо представить следующие формы налоговой отчетности: за декабрь 2025 года: ф. 400.00 – Декларация по акцизу;

ф. 421.00 – Расчет за структурные подразделения; за 4 квартал 2025 года: ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;

ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (недропользователи с доходов нерезидента от прироста стоимости);

ф. 200.00 – Декларация по ИПН и социальному налогу;

ф. 300.00 – Декларация по НДС;

ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи, по разделу продукции, по доп. платежу недропользователя;

ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу;

ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;

ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;

ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;

ф. 590.00 – Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;

ф. 641.00 – Расчет отчислений в ФСЗ, ОМС, ГСС, ГЦВП и ОПАД;

ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;

ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;

ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;

ф. 913.00 – Декларация для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного; за 2 полугодие 2025 года: ф. 910.00 – Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса; на 2026 год: ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по налогу на имущество: - если расчетная сумма налога составляет свыше 300 МРП; - по объектам, поступившим или выбывшим по состоянию на 1 февраля 2026 года.

