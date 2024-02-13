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Курс доллара немного вырос на торгах 13 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,99 тенге, поднявшись на 1,19 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Ките.

Нацбанк установил курс евро в евро – 481,03 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,3-450,1 тенге, евро – по 482,5-485,5 тенге, российские рубли – по 4,93-5,01 тенге.

Между тем мировые цены продолжают растут на торгах 13 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,29%, до 82,24 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,29%, до 77,14 долларов за баррель.

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