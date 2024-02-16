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Курс доллара еще немного вырос на торгах 16 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,68 тенге, поднявшись на 0,49 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 480,81 тенге, рубля – 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,7-451,3 тенге, евро – по 484-487 тенге, российские рубли – по 4,87-4,95 тенге.

Между тем мировые цены изменились разнонаправленно на торгах 16 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,17%, до 82,72 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,04%, до 78,06 доллара за баррель.

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