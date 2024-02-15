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Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по активам ЕНПФ

Нацбанк Казахстана сделал важное заявление по активам ЕНПФ Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 15 февраля 2024 года, заявил об инвестировании пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в акции АО "Эйр Астана" в рамках IPO, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий релиз опубликовали на сайте НБК.

"Национальный банк Республики Казахстан информирует об участии за счет пенсионных активов ЕНПФ в первичном размещении (IPO) простых акций АО "Эйр Астана", в рамках которого 14 февраля 2024 года в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ приобретены простые акции АО "Эйр Астана" на сумму 24,9 млрд тенге по цене 1073,83 тенге за одну акцию. Общее количество приобретенных простых акций АО "Эйр Астана" составило 23 168 975 штук или 6,5% от общего количества выпущенных акций компании", – говорится в сообщении.

В Нацбанке заверили, что "приобретение простых акций высококачественных казахстанских эмитентов направлено на диверсификацию инвестиционного портфеля пенсионных активов ЕНПФ и будет способствовать повышению его доходности в долгосрочной перспективе".

"Решение об инвестировании пенсионных активов ЕНПФ в простые акции АО "Эйр Астана" было основано на стабильных финансовых показателях, а также высокой рентабельности деятельности компании, позволяющей в будущем выплачивать стабильные дивиденды. Данные инвестиции фактически позволяют вкладчикам ЕНПФ стать акционерами одного из лидеров авиационного рынка Центральной Азии", – объяснили в НБК.

Сведения о результатах управления пенсионными активами ежемесячно публикуются на сайте ЕНПФ.

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