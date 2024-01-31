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Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев

Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев Фото: Zakon.kz
Сегодня, 31 января 2024 года, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) отчитался об инвестиционном доходе пенсионных активов, сообщает Zakon.kz.

По данным фонда, общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге.

"При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 17 806,03 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Инвестиционный доход пенсионных активов под управлением НБ РК с начала года составил 1 606,81 млрд тенге.

Пенсионные активы управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1 января 2024 года 26,9 млрд тенге:

  • АО "Jusan Invest" – около 6 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов - 606,6 млн тенге.
  • АО "Halyk Global Markets" – 3,2 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов - около 404 млн. тенге.
  • АО "BCC Invest" – 2,9 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов - 230,23 млн тенге.
  • АО "Сентрас Секьюритиз" – более 1 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов – 105,27 млн тенге.
  • АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – около 13,8 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов – 328,02 млн тенге.

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