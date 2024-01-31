Насколько выросли доходы от пенсионных активов казахстанцев

Сегодня, 31 января 2024 года, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) отчитался об инвестиционном доходе пенсионных активов, сообщает Zakon.kz.

По данным фонда, общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге.

"При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка Республики Казахстан, составили 17 806,03 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Инвестиционный доход пенсионных активов под управлением НБ РК с начала года составил 1 606,81 млрд тенге.

Пенсионные активы управляющих инвестиционным портфелем по состоянию на 1 января 2024 года 26,9 млрд тенге: АО "Jusan Invest" – около 6 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов - 606,6 млн тенге.

АО "Halyk Global Markets" – 3,2 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов - около 404 млн. тенге.

АО "BCC Invest" – 2,9 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов - 230,23 млн тенге.

АО "Сентрас Секьюритиз" – более 1 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов – 105,27 млн тенге.

АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" – около 13,8 млрд тенге. Инвестиционный доход пенсионных активов – 328,02 млн тенге.

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