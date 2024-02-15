Что будет с рынком микрозаймов: эксперты предлагают пересмотреть подходы к регулированию

Представители сектора коротких займов до зарплаты бьют тревогу, заявляя, что ужесточение регулирования приведет к массовой сдаче лицензий. По словам финансистов, банкам неинтересны клиенты, которым нужны маленькие суммы. Проблемы на рынке МФО обсудили эксперты, сообщает Zakon.kz.





"Аудитория онлайн-МФО в Алматы Астане – это только 27%. Все остальное (более 70%) равномерно распределено по стране. И чаще всего клиенты этого сегмента проживают в небольших населенных пунктах. Стоит отметить, что в общем кредитном портфеле финансовых организаций страны онлайн-займы до зарплаты – это всего 1%, поэтому говорить, о том, что онлайн-микокредиты виновны в закредитованности, нельзя", – отметила Анар Байболатова, выступая на пресс-конференции в Казахстанском пресс-клубе.





Аналогичного мнения придерживаются и представители исследовательского центра TALAP. По словам директора этого центра Аскара Кысыкова, работающие сегодня в сегменте МФО специалисты опасаются, что в итоге вся риторика о закредитованности сведется к тому, что регулятор просто запретит онлайн-МФО.





"Хотя проблема, если посмотреть количество людей "на просрочке", системная. Основной кредитор в Казахстане – это банки второго уровня (БВУ). Их рассрочки – половина всех потребкредитов. Количество заемщиков – это БВУ, сумма займов – это БВУ. У онлайн-МФО только 1% от кредитного портфеля. Там суммы маленькие и займы короткие", – сказал Аскар Кысыков.

Регулирование есть

Как было отмечено на мероприятии, за последние четыре года ставка вознаграждения для онлайн-МФО снижалась пять раз, и теперь меры защиты потребителя финансовых услуг более чем адекватные. В частности, были введены такие меры, как расчет коэффициента долговой нагрузки (КДН), запрет на новые займы при просрочке свыше 60 дней и на комиссии. При просрочке установлен лимит переплаты в 50%. В 2021 году были введены дополнительные меры: биометрическая идентификация, обязательство по досудебному урегулированию ситуаций с должниками. Предельная ставка вознаграждения была снижена с 30% до 15-20%. Причем последнее снижение пришлось на конец прошлого года.







"Нас часто сравнивают с банками, но нельзя применять подходы банков к микрофинансовым организациям. МФО выдают кредиты с единовременным платежом, рискуя собственными деньгами. А банки выдают займы за счет депозитов и с графиком платежей. Мы выдаем кредиты максимум на 45 дней, но клиентам предоставляем информацию, как банки, и указываем годовую эффективную ставку. Это не отражает реальной стоимости кредита, потому что наш потребитель не берет деньги на год. Максимальная сумма такого микрокредита – 184 тыс. тенге. В среднем наши клиенты берут 70 тыс. тенге на три недели", – говорит Алексей Сидоров, председатель совета Ассоциации КазФинТех.





Эксперты уверены, что ужесточение регулирования сектора приведет к его исчезновению.





Проблема глубже и шире, чем кажется





Известный экономист Айдархан Кусаинов считает, что на самом деле проблема закрытия онлайн-МФО гораздо шире и может привести в итоге к серьезным последствиям.





"Спрос на онлайн-кредиты равномерно распределен по стране. Он касается людей, у которых нет пенсионных отчислений, которые сами "перебиваются от зарплаты до зарплаты", и они не могут получить кредит в банки. Да им и не нужны большие кредиты. Сегодня их потребности покрывают онлайн-МФО. Банки эту нишу не заполняют, им неинтересны такие клиенты. Все говорят люди могут пойти на нерегулируемый рынок, к ростовщикам или бандитам, но человеку еще нужно найти ростовщика или бандита. Скорее всего, в этом случае он пойдет в "общество взаимопомощи" – секты. А вы знаете, как они работают. Всегда пожалеют, помогут с деньгами и выслушают, взамен попросят верности и оказания каких-то услуг", – отмечает Айдархан Кусаинов.





Когда от поспешных решений страдает потребитель





Ринат Мустафин руководит Центром финансовой реабилитации и банкротства "Фемида Көмек". Юрист помогает неплатежеспособным заемщикам с помощью медиации и других официальных процедур решать проблемы с долгами. Он уверен, что поспешные решения всегда оборачиваются против потребителей финансовых услуг.





"В Караганде работала МФО "Эверест Финанс". Непонятно, как компания получила лицензию, кто ее проверял. Долгое время никто не замечал ее деятельность. Но после полученных от клиентов жалоб АРРФР была проведена проверка и отозвана лицензия у МФО. Теперь эта компания через суд взыскивает средства с бывших клиентов один к трем. Люди занимали 500 тыс. тенге, а теперь по решению судов отдают больше 1,2 млн тенге. На сегодня у тысяч заемщиков взыскиваются деньги с их заработных плат и пенсий компанией, которая раньше была МФО, а теперь стала обычным ТОО, никем не регулируется и имеет большой портфель", – рассказал случай из своей практики Ринат Мустафин.





Представитель НПП "Атамекен" Тимур Жантикин также считает, что "необходима реалистичная и прагматичная экономическая оценка, а не упрощенные решения, которые не учитывают долгосрочные последствия и могут привести к нежелательным результатам в экономике и обществе".









"Изучая опыт соседних государств, которые входят в ЕАЭС, мы видим, что, например, в РФ, ставка по кредитам МФО – 292% годовых. С учетом происходящей гармонизации законодательства в сфере регулирования финансовых рынков ЕАЭС, считаю, это надо учитывать", – отмечает Жантикин.





Он также напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев ясно выразил поддержку предпринимательства, подчеркнув его значимость для экономического роста и просперитета нации. Однако, отмечает эксперт, текущая политика в отношении сектора онлайн-микрокредитования идет вразрез с этими тезисами. В этой связи он предлагает пересмотреть подходы к регулированию, чтобы обеспечить защиту и поддержку и бизнесу, и потребителям финансовых услуг.



Анар Байболатова, руководитель Центра защиты прав потребителей онлайн- микрокредитов, уверена, что огромное количество самозанятых людей берет микрозаймы, поскольку они не могут и не знают, как легализовать свой доход. Текущие требования регулятора к банкам не учитывают казахстанцев, которые не совершают пенсионные отчисления. А это огромный пласт самозанятых, среди которых таксисты, продавцы, домохозяйки, которые готовят на заказ, сельские жители.