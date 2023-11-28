Ужесточить регулирование сектора микрозаймов предложил депутат

По словам депутата Мажилиса от партии "Amanat" Никиты Шаталова, за 8 лет сектор МФО вырос в 75 раз, а объем их займов вырос в 2,5 раза. Этими данными он поделился в выпуске YouTube-канала "Диванных экспертов", озвучив необходимость навести порядок в секторе микрофинансовых организаций.

Что такое закредитованность

Когда мы говорим о закредитованности, нам необходимо сегментировать общество. Есть закредитованная часть общества, а есть часть общества, для которой это традиционный капиталистический инструмент: взять определенные блага, а не тратить всю заработную плату сразу на их приобретение, и дальше вести свою традиционную экономическую жизнь.

Что такое закредитованность? Это когда из-за объема взятых кредитов человек либо не может исполнять свои обязательства, либо радикально ухудшает свое качество жизни. По данным Шаталова, из объема рабочей силы примерно в 10 миллионов человек где-то 12-15% можно отнести к закредитованным. Одна из гипотез, что эти люди всегда находились в нижней когорте по доходам, и потому они решают вопросы своего потребления, открывая кредиты.

Когда у них не хватает доходов, чтобы получить официальные кредиты в банках, они идут в микрофинансовые организации.

"Мы прекрасно знаем схему микрофинансовых организаций. К примеру, люди берут 20-30 тысяч, а возвращают 25-35 или 30-40 тысяч соответственно. И для этих людей 5-10 тысяч в месяц – это огромные деньги, потеря которых ухудшает их качество жизни и платежеспособность, и затем дело плавно движется к дефолту. Как считает депутат, в нынешней форме закон о банкротстве недостаточно абсорбирует этих людей. Ведущий программы, политолог Марат Шибутов, отмечает, что банкротом признается только один человек из пяти. "Это не выход. И они оказываются в этой "серой зоне", кого мы можем назвать действительно закредитованными. Это большая цифра для нашей экономики – 1 миллион 200 тысяч человек", – говорит Никита Шаталов

Неодинаковые заемщики, регулирование МФО и новая социальная политика

Проблемы этой части населения решаются повышением доходов.

"Но каким образом с ними работать? Каким образом повышать доходы? Это вопрос открытый, – говорит Шаталов, – потому что он требует поведенческих, социально-психологических и социологических исследований. Казахстан – страна большая, у нас очень большая региональная стратификация, люди друг от друга очень сильно отличаются по модели поведения, и с ними всеми по-разному нужно работать".

Депутат также считает, что необходимо разобраться с сектором микрокредитования, поскольку там лежит одна из главных проблем.

"За 8 лет сектор микрофинансовых организаций вырос в 75 раз. Их было 15, а стало 254. Понятно, что среди них есть те, кто кредитует сельское хозяйство, есть большие устойчивые организации, но я не думаю, что их большинство". Никита Шаталов

Ведущий Марат Шибутов отметил также, что у МФО доля просроченных займов составляет 15,7%, приводя для сравнения банки, где этот показатель составляет 2,5%.

Как считают эксперты, недостаточное регулирование сектора микрозаймов связано с тем, что их много: если банков в Казахстане 21 и потребительские кредиты из них дают около 10 организаций, то МФО 254, и часть из них действуют исключительно в интернете.

"Мы прошли через период консолидации банков второго уровня. Может быть, нам необходимо запустить период консолидации микрофинансовых организаций?", – говорит депутат.

Он также отмечает, что необходим баланс: с одной стороны нужно где-то "завинтить гайки", чтобы не давали кому попало микрозаймы до зарплаты, а с другой стороны есть необходимость повышения доходов – если с одной стороны мы закрываем возможность, то с другой стороны должны ее открыть.

Также, считает депутат, обществу нужна сетка социальных государственных услуг, которая позволяет человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию, не спуститься на класс ниже. В идеале социальная политика должна позволять человеку из среднего класса попасть в верхнюю прослойку среднего класса, из бедного – в нижнюю прослойку среднего. Но в наших условиях – хотя бы удержать людей в том положении, в котором они были, считает Шаталов, и не позволить им "дрейфовать" вниз.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.