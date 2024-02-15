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Курс доллара вырос на торгах 15 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 448,06 тенге, поднявшись на 0,85 тенге, передает Zakon.kz.

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничными днями с 12 по 16 февраля 2024 года в Китае.

Нацбанк установил курс евро в 478,47 тенге, рубля – 4,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 448,3-450,1 тенге, евро – по 481-484 тенге, российские рубли – по 4,87-4,95 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 15 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,71%, до 81,02 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подешевели на 0,80%, до 76,03 долларов за баррель.


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