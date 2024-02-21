Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе

Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе Фото: freepik
В Актобе осудили гражданина Китая за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов. Об этом сегодня, 21 февраля 2024 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, в Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Акыш Мурат и гражданин КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.

Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО "Азия Баканас" за период с 2014 по 2020 годы, путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов.

Суд приговорил гражданина Чен Гоцын к трем годам, Ақыш Мурат к четырем годам лишения свободы и обязал взыскать сумму не поступивших налогов в солидарном порядке.

Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот "АФМ Insider". Анонимность гарантируется. Call-center: 1458.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 февраля
Динара Халдарова
АФМ РК Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мобильные денежные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: