Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе
По данным агентства, в Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Акыш Мурат и гражданин КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.
Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО "Азия Баканас" за период с 2014 по 2020 годы, путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов.
Суд приговорил гражданина Чен Гоцын к трем годам, Ақыш Мурат к четырем годам лишения свободы и обязал взыскать сумму не поступивших налогов в солидарном порядке.
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