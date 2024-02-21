Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе

В Актобе осудили гражданина Китая за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов. Об этом сегодня, 21 февраля 2024 года, рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По данным агентства, в Актобе судом рассмотрено уголовное дело в отношении руководителя ТОО "Азия Баканас" Акыш Мурат и гражданин КНР CHEN GUOQING (Чен Гоцын) по факту уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере на общую сумму почти 1,4 млрд тенге.

Как установлено в ходе следствия, организатор Чен Гоцын по предварительному сговору с Ақыш Мурат, переоформив на последнего ТОО "Азия Баканас" за период с 2014 по 2020 годы, путем совершения фиктивных сделок с неблагонадежными поставщиками уклонились от уплаты налогов.

Суд приговорил гражданина Чен Гоцын к трем годам, Ақыш Мурат к четырем годам лишения свободы и обязал взыскать сумму не поступивших налогов в солидарном порядке.

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