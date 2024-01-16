Организаторы финпирамиды получили тюремные сроки в Актюбинской области

К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы финансовой пирамиды в Актюбинской области. Данный факт был расследован территориальным Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 16 января 2024 года, рассказал официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов:

"Суд приговорил Даулетова Д. И. к 9 годам, Джанасаева А. Т. – 8 годам, Кудасова К. А. – 7 годам. и Жайлаубай О. Б. – 7 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил".

По данным агентства, в марте 2022 года преступная группа под руководством Даулетова Д. И., Джанасаева А. Т., в составе Кудасова К. А., Жайлаубай О. Б. и других лиц создали финансовую пирамиду, завуалировав деятельность под видом ТОО "Аuto Seller", занимающейся скупкой по завышенной цене и продажей по заниженной цене автотранспортных средств.

"Руководители ТОО "Аuto Seller" предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их авто на 20% дороже, заключали формальные договоры купли-продажи, не заверенные нотариально, с выплатой равными долями в течение двух-трех месяцев. После чего данные автомашины продавались по заниженной цене третьим лицам, с целью дальнейшей выплаты денежных средств новым лицам, осуществляющих реализацию транспорта". Алибек Абдилов

Сумма ущерба, в соответствии с договорами купли-продажи, составила почти 404 млн тенге.

"Если вам стали известны факты злоупотребления полномочиями, хищения или других экономических правонарушений, просим сообщить об этом в Telegram-бот АФМ Insider. Анонимность гарантируется", – добавил Алибек Абдилов.

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