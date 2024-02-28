Обманчивые доходы: как не потерять свои деньги в криптопирамиде

Как криптомошенники выманивают деньги у граждан, по каким признакам можно распознать обман и не потерять свои деньги вкладывая в криптопирамиды, в материале Zakon.kz

В Астане осудили организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Eolus. По данным пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), злоумышленница в 2023 году арендовала офис и зарегистрировала ТОО "ENERGY EOLUS QAZAQSTAN".

Организация привлекала денежные средства физлиц в виде криптовалюты якобы для инвестиций в возобновляемые источники энергии, находящиеся в США. В Астане привлечено 535 человек, которые вложили свои денежные средства. По решению суда у организатора пирамиды конфисковали 187 млн тенге.

Жертвами мошеннических криптопроектов ежегодно становятся сотни казахстанцев. Как показывает практика, на предложения мошенников чаще всего отзываются люди с невысоким уровнем финграмотности, или не имеющие необходимых знаний для инвестирования в криптовалюты. Такие горе–инвесторы, как правило, хотят получить легкие и быстрые деньги, или планируют существенно приумножить имеющийся капитал в короткий срок.

Однако в финансовом мире чудес не бывает, и прежде, чем вкладывать деньги в криптовалюты, следует изучить главные признаки, которые указывают на криптопирамиды и финансовых мошенников.

Методы криптообмана

Фейковые криптобиржи

По информации Fingramota фейковые биржи привлекают инвесторов высокой ежедневной прибылью. К примеру, некоторые платформы предлагают доходность от 10% в день, однако для участия необходимо сделать первоначальный взнос. Разумеется, вернуть вложенные деньги инвестор уже не сможет. При попытке вывода средств, учетные записи инвестора блокируются.

Криптопирамиды

Часто криптомошенники делают акцент на привлечении большего количества участников, и могут обещать вознаграждение за вербовку новых инвесторов – как и в классической финансовой пирамиде.

Как правило, инвестора убеждают в том, что его деньгами будут распоряжаться профессиональные управляющие портфелем, а прибыль будет начисляться от некого (чаще несуществующего) инвестиционного инструмента. В реальности средства выплачиваются за счет средств других вкладчиков, никакой инвестиционной деятельности при этом, не осуществляется. Со временем, по мере того, как новые вкладчики перестанут вносить средства, организаторы криптопирамиды исчезнут вместе с вашими деньгами.

Нередко мошенники мимикрируют под настоящие криптобиржи и брокерские компании. Для этого создаются фишинговые сайты или страницы в соцсетях копирующие реальные организации. Их цель – завладеть личными данными пользователей, проникнуть в устройства и получить доступ к счетам граждан.

Основные признаки криптопирамиды

Характерные признаки криптопирамиды, такие же как и у классических финансовых пирамид.

Высокая доходность и низкий порог входа. Ни один реальный инвестиционный проект не может предлагать гарантированную доходность, даже 1% в день. Так как инвестиции, почти всегда сопряжены с высоким уровнем риска и потерь. Обещание годового дохода в 50%, 100%, 200% и более – самый очевидный признак пирамиды.

Вознаграждение за привлечение новых клиентов. Практически все пирамиды работают по схеме Понци, когда доход растет за счет привлечения большего количества участников, а не инвестиционной или любой другой реальной деятельности.

Отсутствие лицензии и пополнение через электронные кошельки. Как правило, злоумышленники предлагают внести средства не посредством банковских карт, а через анонимные электронные кошельки, по которым фактически невозможно отследить движение средств. Также криптобиржи не имеют каких-либо лицензий или разрешений на работу в Казахстане.

Можно ли выйти из криптобиржи

Специалисты Fingramota отмечают, что если вы все–же стали участником фейковой криптобиржи, можно предпринять попытку выйти из нее. Для начала, рекомендуется подать заявление на вывод средств. При этом можно столкнуться даже с угрозами со стороны основателей. Тем не менее, следует настаивать на возврате средств. Если организаторы опасаются судебных разбирательств, то есть вероятность что они пойдут вкладчику на встречу. В противном случае, следует написать заявление в правоохранительные органы, а также обратиться в департамент экономических расследований по месту жительства.

В какие пирамиды "вкладывались" казахстанцы?

Sincere Systems. Компания работала в столице с 2020 года. Она занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. За время работы, от граждан привлечено 215 млн тенге. Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" осужден к 6 годам лишения свободы условно.

Finiko. Компания собирала деньги для мнимого трейдинга на мировых биржах, однако в реальности не была зарегистрирована ни на одной мировой площадке. Привлеченные средства фактически распределялись между участниками и организаторами. В ходе досудебного расследования в отношении основателей "Finiko" с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств составили почти 1,8 млн долларов и более 630 млн тенге.

World Business Consulting (WBC). По данным АФМ в период с 2018 по 2021 годы, участники WBC незаконно привлекли 5,8 млрд тенге. Руководители финансовой пирамиды были осуждены на срок от 5 до 6,8 лет.

Со списком финансовых пирамид, в том числе связанных с криптовалютами, по которым начаты или завершены досудебные расследования можно ознакомиться на сайте АФМ.



К сожалению, финансовые пирамиды продолжают развиваться и появляться каждый год, играя на жадности граждан. Несмотря на уже ежегодные уголовные дела связанные с деятельностью финпирамид, люди продолжают относить свои деньги мошенникам в надежде получить несметные богатства. Но вкладываясь в подозрительно привлекательные предложения от финансовых или маркетинговых компаний, нужно помнить – их авторы и организаторы, как и вы хотят разбогатеть практически не прилагая усилий, но только исключительно за ваш счет.