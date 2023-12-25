В Казахстане появилась новая пятитысячная купюра из серии "Сакский стиль"

С 25 декабря Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 тыс. тенге нового дизайна образца 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Нацбанке, это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль".

"Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана". Национальный Банк Казахстана

О дизайне и форме денежного знака

Цвет банкнот – красно-оранжевый.

На лицевой стороне изображены:

– ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);

Фото: nationalbank.kz

– спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;



– артефакт – украшение в виде фигуры беркута (Курган Талды II, 7-6 вв. до н. э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).

На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен Беркут.

Фото: nationalbank.kz

За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:



"Щит" – символизирует защиту ценностей,

древний символ – четыре стороны света,

солярный знак в центре – символ жизни.

Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт – фигура беркута с распростертыми крыльями (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв. до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии).

В центре банкноты как фон – контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид Чарынского каньона.

Также в главном банке страны рассказали о порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот.

Порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот

Новые банкноты номиналом 5 000 тенге поступят в оборот с 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года.

"То есть, все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года". Нацбанк РК

При этом в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время.

После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2024 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.

"Банкноты нового образца (2023 года) и банкноты старого образца (2011 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета", – подчеркнули в банке.

Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.

Общий порядок замены и установления периода параллельного обращения находящихся в обращении денежных знаков при изменении дизайна национальной валюты Республики Казахстан осуществляется в соответствии с постановлением Правления НБК от 19 декабря 2015 года № 228 "Об утверждении Правил замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы)".

Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

15 ноября на конгрессе финансистов Казахстана презентовали юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге. Купюра посвящена 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.