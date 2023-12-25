В Казахстане появилась новая пятитысячная купюра из серии "Сакский стиль"
Как отметили в Нацбанке, это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль".
"Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана".Национальный Банк Казахстана
О дизайне и форме денежного знака
Цвет банкнот – красно-оранжевый.
На лицевой стороне изображены:
– ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
Фото: nationalbank.kz
– спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
– артефакт – украшение в виде фигуры беркута (Курган Талды II, 7-6 вв. до н. э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).
На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен Беркут.
Фото: nationalbank.kz
За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:
- "Щит" – символизирует защиту ценностей,
- древний символ – четыре стороны света,
- солярный знак в центре – символ жизни.
Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт – фигура беркута с распростертыми крыльями (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв. до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии).
В центре банкноты как фон – контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид Чарынского каньона.
Также в главном банке страны рассказали о порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот.
Порядке замены и установлении периода параллельного обращения банкнот
Новые банкноты номиналом 5 000 тенге поступят в оборот с 25 декабря 2023 года и в течение года будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 5 000 тенге образца 2011 года.
"То есть, все банкноты старого образца будут в течение года постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК. Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2023 года по 24 декабря 2024 года".Нацбанк РК
При этом в массовое обращение данные банкноты ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 декабря 2024 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК – бессрочно.
"Банкноты нового образца (2023 года) и банкноты старого образца (2011 года) в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета", – подчеркнули в банке.
Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах НБК, Казпочте, БВУ страны и филиалах банков – нерезидентов Казахстана.
Общий порядок замены и установления периода параллельного обращения находящихся в обращении денежных знаков при изменении дизайна национальной валюты Республики Казахстан осуществляется в соответствии с постановлением Правления НБК от 19 декабря 2015 года № 228 "Об утверждении Правил замены находящихся в обращении денежных знаков национальной валюты Республики Казахстан при изменении их дизайна (формы)".
Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
15 ноября на конгрессе финансистов Казахстана презентовали юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге. Купюра посвящена 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан.