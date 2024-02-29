Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фальшивые деньги: как распознать подделку и проверить купюры на подлинность

фальшивые деньги, подделки Фото: Freepik
Несмотря на то, что тенге является одной из самых защищенных валют, для казахстанцев все еще существует риск столкнуться с фальшивыми деньгами. Как распознать поддельные банкноты и проверить их на подлинность, в материале Zakon.kz.

В Казахстане ежегодно выявляют случаи реализации и хранения фальшивых денег. Недавно в пресс–службе Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту раскрыли подробности уголовного дела, связанного с поддельными деньгами.

По информации агентства в одном из кафе Шымкента казахстанец пытался продать поддельные доллары, за что его осудили на пять с половиной лет.

Мужчину задержали с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов. И такие случаи не редкость.

Статистика подделок

В пресс–службе АФМ сообщили, что за прошлый год из оборота изъято 1 763 фальшивых банкнот.

"Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге. Из них в иностранной валюте 120 050 долларов США, 17 500 Евро и 10 000 российских рублей". АФМ

При этом, в сравнении с 2022 годом наблюдается спад по изготовлению и распространению поддельных денежных средств на 50 % – меньше на 1760 купюру.

В Казахстане чаще подделывают купюры номиналом 2000 тенге (158 штук) и 10 000 тенге (98 штук). В целом, по данным АФМ, с момента образования службы экономических расследований (с ноября 2014 года) пресечена деятельность 30 подпольных цехов на территории страны по изготовлению фальшивых денежных знаков.

поддельные деньги, фальшивые деньги, статистика

Фото: Zakon.kz

Но и это не все. В пресс–службе Национального Банка сообщили, что за 2023 год совместно с банками второго уровня выявлен 181 поддельный денежный знак на сумму 649 100 тенге. Этот показатель сократился на 53,7% по сравнению с 2022 годом (391 поддельных денежных знаков на сумму 1 237 250 тенге).

Проверка подлинности

Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы. Чтобы отличить настоящую банкноту от поддельной специалисты Нацбанка рекомендуют проверить ее на наличие специфического хруста банкнотной бумаги.

"Для людей с ослабленным зрением на банкнотах специальным образом напечатаны высокорельефные элементы, хорошо различимые наощупь". Пресс–служба Нацбанка РК

Цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Следует просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и защитную ныряющую нить, которая четко просматривается в проходящем свете как одна сплошная нить.

Изображения, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты должны поменять цвет.

"Указанного быстрого метода "Почувствуй, посмотри и поверни" достаточно для быстрой визуальной проверки банкнот на подлинность без применения специального оборудования". Пресс–служба Нацбанка РК

Опознавательные отличия казахстанских купюр

В АФМ подчеркивают, что тенге входит в число самых защищенных валют мира. На банкнотах применено множество элементы защиты. Помимо водяных знаков и защитных нитей, это прозрачное окно, скрытые и совмещающиеся изображения, золотое интаглио (плотный высокорельефный слой золотистой металлической краски), микрошрифты, иридисцентная полоса, антикопировальные элементы, серийные номера и т.д.

Эксперты обращают внимание, что водяные знаки – это голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного на всех купюрах, за исключением банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге и 20 000 тенге где расположена мифическая птица "Самрук". Стоит осмотреть защитные нити: сплошная магнитная и металлизированная нить, выходящая на поверхность бумаги – пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете.

"На номиналах, начиная с 1 000 тенге и выше, имеется скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне просматривается номинал банкноты, а с оборотной стороны – иридесцентная полоса". АФМ

Также, на банкнотах номиналом 2 000 и 5 000 тенге на оборотной стороне имеется скрытый рисунок, состоящий из двух изображений. При обычном освещение виден рисунок животного, в проходящем свете можно прочитать номинал банкноты слова "ЕКI" и "БЕС".

"На банкноте номиналом 10 000 тенге имеется деметаллизированная полимерная полоса шириной 18 миллиметров, с характерным металлическим блеском, на просвет видимо прозрачное окно с номиналом банкноты. На 20 000 тенге имеется контур птицы в виде прозрачного окна". АФМ

Оптически изменяющая цвет краска, о которой упоминалось выше нанесена на лицевой стороне банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 тенге и при изменении угла меняет цвет.

К слову, проверить купюру на подлинность, можно с помощью трения или воды. Банкноту можно также согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. На подделке на месте сгиба появляется белая полоска. Другой способ – капнуть на купюру капелькой воды или просто потереть ее влажными пальцами: краска на подделке быстро расползается. Ну, а самый очевидный способ – сравнить сомнительную купюру с такой же аналогичной, подлинной банкнотой.

Что делать, если у вас в руках оказалась подделка?

Если вы обнаружили у себя поддельные деньги, то не стоит пытаться расплатиться ими, с целью поскорей избавиться от фальшивки. За хранение и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность по ст.231 УК РК. В такой ситуации в АФМ рекомендуют немедленно обратиться по телефонам доверия агентства.

В пресс–службе Нацбанка добавили, что если вы сомневаетесь в подлинности имеющихся у вас денежных знаков, можно обратиться в любой банк второго уровня или в территориальные филиалы Национального Банка для проверки их на подлинность.

"Но надо учесть, что банкноты, признанные поддельными, не обмениваются и не возвращаются". Пресс–служба Нацбанка РК

Единственный способ не оказаться в такой ситуации и не получить вместо реальных денег, пачку крашеной бумаги – более внимательно осматривать купюры при наличном расчете (в том числе на рынках, в торговых центрах), и особенно если речь идет о крупных суммах.

Как подделывают деньги?

В АФМ рассказали, что существуют несколько способов подделки денег, которыми пользуются мошенники. Самый простой – это распечатка поддельных денег на капельно–струйном принтере. При печати на обычной бумаге, краска с таких "банкнот" легко смывается водой. Другой метод – электрофотографическая печать.

"Получаемое данным методом изображение очень высокого качества, не смывается водой и отличается яркостью и сочностью красок". АФМ

Но если рассмотреть изображение, полученное на лазерном принтере, при помощи увеличительного стекла, то можно увидеть, что оно состоит из крупных цветных точек и отчетливо просматривается линейчатая структура изображения.

Следующий способ – плоская офсетная печать. В данном случае используется промышленное полиграфическое оборудование. Изображения полученные таким методом, также не смываются водой, сквозь него просматриваются бумажные волокна.

"Фальшивки, изготовленные способом офсетной печати, относятся к подделкам среднего качества и выявляются при помощи микроскопа или увеличительного стекла". АФМ

Также, существует технология склеенных купюр. Для этого оригинальная купюра разрезается пополам, а к ней приклеивают к ним фрагменты поддельных купюр. Обнаружить такую подделку несложно, так как купюры склеиваются при помощи клея или прозрачного скотча, и имеют выраженный, ощутимый шов от накладки одной части на другую. При этом серийный номера на них, также будут различаться.

Как видно, обнаружить подделку не сложно даже при визуальном осмотре, как и и проверить банкноты на оригинальность. Дополнительные инструкции о том, как отличить подлинные деньги от поддельных, также можно найти на сайте Нацбанка.

Читайте также

Казахстанским банкам разрешили вывозить валюьту стран ЕАЭС без ограничений
Казахстанским банкам разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограничений
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 февраля
торги на бирже
Курс доллара вырос на торгах 28 февраля
Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: