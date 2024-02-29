Фальшивые деньги: как распознать подделку и проверить купюры на подлинность

Несмотря на то, что тенге является одной из самых защищенных валют, для казахстанцев все еще существует риск столкнуться с фальшивыми деньгами. Как распознать поддельные банкноты и проверить их на подлинность, в материале Zakon.kz.

В Казахстане ежегодно выявляют случаи реализации и хранения фальшивых денег. Недавно в пресс–службе Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту раскрыли подробности уголовного дела, связанного с поддельными деньгами.

По информации агентства в одном из кафе Шымкента казахстанец пытался продать поддельные доллары, за что его осудили на пять с половиной лет.

Мужчину задержали с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов. И такие случаи не редкость.

Статистика подделок

В пресс–службе АФМ сообщили, что за прошлый год из оборота изъято 1 763 фальшивых банкнот.

"Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 55 млн тенге. Из них в иностранной валюте 120 050 долларов США, 17 500 Евро и 10 000 российских рублей". АФМ

При этом, в сравнении с 2022 годом наблюдается спад по изготовлению и распространению поддельных денежных средств на 50 % – меньше на 1760 купюру.

В Казахстане чаще подделывают купюры номиналом 2000 тенге (158 штук) и 10 000 тенге (98 штук). В целом, по данным АФМ, с момента образования службы экономических расследований (с ноября 2014 года) пресечена деятельность 30 подпольных цехов на территории страны по изготовлению фальшивых денежных знаков.

Фото: Zakon.kz

Но и это не все. В пресс–службе Национального Банка сообщили, что за 2023 год совместно с банками второго уровня выявлен 181 поддельный денежный знак на сумму 649 100 тенге. Этот показатель сократился на 53,7% по сравнению с 2022 годом (391 поддельных денежных знаков на сумму 1 237 250 тенге).

Проверка подлинности

Фальшивомонетчики зачастую имитируют визуальные защитные элементы. Чтобы отличить настоящую банкноту от поддельной специалисты Нацбанка рекомендуют проверить ее на наличие специфического хруста банкнотной бумаги.

"Для людей с ослабленным зрением на банкнотах специальным образом напечатаны высокорельефные элементы, хорошо различимые наощупь". Пресс–служба Нацбанка РК

Цвет банкноты должен быть четким и контрастным. Следует просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и защитную ныряющую нить, которая четко просматривается в проходящем свете как одна сплошная нить.

Изображения, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты должны поменять цвет.

"Указанного быстрого метода "Почувствуй, посмотри и поверни" достаточно для быстрой визуальной проверки банкнот на подлинность без применения специального оборудования". Пресс–служба Нацбанка РК

Опознавательные отличия казахстанских купюр

В АФМ подчеркивают, что тенге входит в число самых защищенных валют мира. На банкнотах применено множество элементы защиты. Помимо водяных знаков и защитных нитей, это прозрачное окно, скрытые и совмещающиеся изображения, золотое интаглио (плотный высокорельефный слой золотистой металлической краски), микрошрифты, иридисцентная полоса, антикопировальные элементы, серийные номера и т.д.

Эксперты обращают внимание, что водяные знаки – это голова барса, цифровое изображение банкноты и фигура животного на всех купюрах, за исключением банкнот номиналом 2 000 и 5 000 тенге и 20 000 тенге где расположена мифическая птица "Самрук". Стоит осмотреть защитные нити: сплошная магнитная и металлизированная нить, выходящая на поверхность бумаги – пунктиры с надписями, которые четко видны в проходящем свете.

"На номиналах, начиная с 1 000 тенге и выше, имеется скрытое изображение с левой стороны под номиналом. При наклоне просматривается номинал банкноты, а с оборотной стороны – иридесцентная полоса". АФМ

Также, на банкнотах номиналом 2 000 и 5 000 тенге на оборотной стороне имеется скрытый рисунок, состоящий из двух изображений. При обычном освещение виден рисунок животного, в проходящем свете можно прочитать номинал банкноты слова "ЕКI" и "БЕС".

"На банкноте номиналом 10 000 тенге имеется деметаллизированная полимерная полоса шириной 18 миллиметров, с характерным металлическим блеском, на просвет видимо прозрачное окно с номиналом банкноты. На 20 000 тенге имеется контур птицы в виде прозрачного окна". АФМ

Оптически изменяющая цвет краска, о которой упоминалось выше нанесена на лицевой стороне банкнот номиналом 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 тенге и при изменении угла меняет цвет.

К слову, проверить купюру на подлинность, можно с помощью трения или воды. Банкноту можно также согнуть и несколько раз провести пальцами по этой линии. На подделке на месте сгиба появляется белая полоска. Другой способ – капнуть на купюру капелькой воды или просто потереть ее влажными пальцами: краска на подделке быстро расползается. Ну, а самый очевидный способ – сравнить сомнительную купюру с такой же аналогичной, подлинной банкнотой.

Что делать, если у вас в руках оказалась подделка?

Если вы обнаружили у себя поддельные деньги, то не стоит пытаться расплатиться ими, с целью поскорей избавиться от фальшивки. За хранение и сбыт поддельных денежных знаков предусмотрена уголовная ответственность по ст.231 УК РК. В такой ситуации в АФМ рекомендуют немедленно обратиться по телефонам доверия агентства.

В пресс–службе Нацбанка добавили, что если вы сомневаетесь в подлинности имеющихся у вас денежных знаков, можно обратиться в любой банк второго уровня или в территориальные филиалы Национального Банка для проверки их на подлинность.

"Но надо учесть, что банкноты, признанные поддельными, не обмениваются и не возвращаются". Пресс–служба Нацбанка РК

Единственный способ не оказаться в такой ситуации и не получить вместо реальных денег, пачку крашеной бумаги – более внимательно осматривать купюры при наличном расчете (в том числе на рынках, в торговых центрах), и особенно если речь идет о крупных суммах.

Как подделывают деньги?

В АФМ рассказали, что существуют несколько способов подделки денег, которыми пользуются мошенники. Самый простой – это распечатка поддельных денег на капельно–струйном принтере. При печати на обычной бумаге, краска с таких "банкнот" легко смывается водой. Другой метод – электрофотографическая печать.

"Получаемое данным методом изображение очень высокого качества, не смывается водой и отличается яркостью и сочностью красок". АФМ

Но если рассмотреть изображение, полученное на лазерном принтере, при помощи увеличительного стекла, то можно увидеть, что оно состоит из крупных цветных точек и отчетливо просматривается линейчатая структура изображения.

Следующий способ – плоская офсетная печать. В данном случае используется промышленное полиграфическое оборудование. Изображения полученные таким методом, также не смываются водой, сквозь него просматриваются бумажные волокна.

"Фальшивки, изготовленные способом офсетной печати, относятся к подделкам среднего качества и выявляются при помощи микроскопа или увеличительного стекла". АФМ

Также, существует технология склеенных купюр. Для этого оригинальная купюра разрезается пополам, а к ней приклеивают к ним фрагменты поддельных купюр. Обнаружить такую подделку несложно, так как купюры склеиваются при помощи клея или прозрачного скотча, и имеют выраженный, ощутимый шов от накладки одной части на другую. При этом серийный номера на них, также будут различаться.

Как видно, обнаружить подделку не сложно даже при визуальном осмотре, как и и проверить банкноты на оригинальность. Дополнительные инструкции о том, как отличить подлинные деньги от поддельных, также можно найти на сайте Нацбанка.