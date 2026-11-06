"Приходила с младенцем": предприниматели Алматы рассказали о женщине с фальшивыми купюрами

В Алматы разгорается скандал вокруг дерзкой аферистки, которая завалила городские заведения фальшивыми купюрами. Злоумышленница расплачивается поддельными деньгами в кофейнях и магазинах, забирая сдачу настоящей наличностью, сообщает Zakon.kz.

Опубликованный в соцсети Threads пост пользователя _sp1ddd вызвал бурную реакцию среди местных предпринимателей.

По словам автора публикации, женщина пришла в одну из кофеен Алматы и расплатилась фальшивой купюрой, на которой умело замазала канцелярским штрихом надпись "не является платежным средством". Администрация заведения заметила подвох лишь после того, как посетительница скрылась.

В комментариях под постом сразу несколько владельцев бизнеса признались, что тоже стали жертвами этой же схемы. Бизнесвумен рассказала, как злоумышленница прибегла к психологическим манипуляциям, чтобы прикрыть свои действия.

"К нам она тоже приходила. На руках был новорожденный ребенок. В такую холодную погоду ходила в шлепках и говорила, что хочет купить обувь. Перемерила почти все, отвлекла меня, дала купюру в 20 000 тенге и вышла. Когда я поняла, что деньги фальшивые, сразу побежала за ней, но ее уже нигде не было. Думаю, ее кто-то ждал в машине. А я ведь еще пожалела ее, подумала: "Садақа болсын". А по видео смотрю – уже нормально одета. Видимо, успела кого-то еще обмануть", – поделилась пострадавшая.

Другие предприниматели также описали схожий почерк злоумышленницы. По их словам, аферистка специально выбирает момент, когда сотрудники утомлены или отвлечены.

"Не только вы. Девушка пришла с ненастоящими купюрами. В это время на кассе сидел парень, который к тому моменту уже отработал сутки. Она отвлекала его разговорами, после чего взяла холодный чай объемом 0,5 литра и два маленьких шоколадных батончика. При этом она получила сдачу в размере 18 500 тенге настоящими деньгами", – добавила пользовательница под ником __1011.8.

На массовые жалобы предпринимателей отреагировали в пресс-службе Департамента полиции города Алматы. В ведомстве сообщили, что по данному факту Управлением полиции Медеуского района проводится проверка.

"В настоящее время устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи, а также обстоятельства произошедшего и происхождение денежного знака. Отметим, что ранее каких-либо заявлений, сообщений или обращений по данному факту в полицию не поступало", – сообщили Zakon.kz 6 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

В полиции также добавили, что по итогам проверки действиям женщины будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

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