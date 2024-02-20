Серьезный срок получил казахстанец, пытавшийся продать фальшивые доллары

Фото: Zakon.kz

В одном из кафе Шымкента казахстанец пытался продать поддельные доллары. За это его осудили на пять с половиной лет, сообщает Zakon.kz.

Подробности уголовного дела 20 февраля 2024 года раскрыли в пресс-службе Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту. Как оказалось, мужчину задержали с поличным при реализации поддельных денежных средств в сумме 1900 долларов банкнотами номиналом 100 долларов. "По данному факту проведено досудебное расследование, по результатам которого судом лицо признано виновным, он приговорен к 5-ти годам 6 месяцам лишения свободы". Пресс-служба АФМ РК Специалисты призывают граждан проявлять осторожность и внимательно пересчитывать наличность. "В случае обнаружения фальшивых денег, главное, не пытаться сбыт подделку. Желание вернуть свои средства может обернуться уголовной ответственности по ст.231 УК РК. Если фальшивая банкнота обнаружена, следует немедленно обратиться по телефонам доверия АФМ РК 8(7172) 70-84-78". Пресс-служба АФМ РК 10 октября 2023 стало известно, что фальшивые доллары в Алматинской области продавали по 15 тысяч тенге за купюру. Читайте также Назначены новые представители правительства в правление Нацбанка Сельские школьники начали регистрацию на олимпиаду «Мың бала» В восьми областях Казахстана закрыли дороги

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