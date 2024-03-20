Курсы валют на праздничные и выходные дни: 21-25 марта

Фото: pexels

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара достиг 451,15 тенге, поднявшись на 0,13 тенге, передает Zakon.kz.

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