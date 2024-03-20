Курсы валют на праздничные и выходные дни: 21-25 марта
Фото: pexels
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:30 средневзвешенный курс доллара достиг 451,15 тенге, поднявшись на 0,13 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро составил 490,70 тенге (-12,41).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,88 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня на дневных торгах и составил 62,55 тенге (+0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,9-453,9 тенге, евро – по 491,5-495,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,89 тенге.
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