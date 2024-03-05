Как прошла торговая неделя на фондовом рынке США

На прошлой неделе все основные показатели фондового рынка США достигли исторических максимумов, причем Nasdaq более 300 сессий провел без существенного снижения, сообщает Zakon.kz.

Американские фондовые индексы в четверг 29 февраля выросли на данных об инфляции в США. Значение Nasdaq Composite по итогам торгов достигло исторического максимума на тот момент 16 091,92 пункта, что больше на +144,18 пункта или на +0,9% днем ранее. Последний раз до этого он поднимался до рекорда 19 ноября 2021 года, сообщает MarketWatch.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на +2,4% к тому же месяцу прошлого года, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Доходы населения США в январе выросли на +1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на +0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на +0,4%, расходов на +0,2%, сообщает Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на +47,37 пункта (+0,12%) и достиг 38 996,39 пункта. Наиболее существенное повышение цен среди компонентов индекса помимо Salesforce продемонстрировали бумаги Intel Corp. – на +2,5% и Amazon.com Inc. – на +2,1%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на +26,51 пункта (+0,52%) – до 5 096,27 пункта.

За февраль Nasdaq прибавил 6,1%, S&P 500 3,9%. Значение Dow Jones увеличилось на 1,2%, при этом он завершил в плюсе четвертый месяц подряд, чего не происходило с мая 2021 года.

В пятницу рост индексов продолжился с обновлением исторических максимумов. Вверх рынок подтолкнули сектора технологий, нефти и газа, а также здравоохранения.

Фото: finviz

На момент закрытия на Нью–Йоркской фондовой бирже Dow Jones подорожал на +0,23%. За неделю индикатор потерял –44,15 пункта или –0,11%. В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам пятничных торгов были акции Salesforce Inc., которые подорожали на +8,17 доллара (+2,65%), закрывшись на отметке в 316,99 доллара за бумагу.

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А вот индексы S&P 500 и NASDAQ Composite обновили исторические максимумы вслед за ралли технологического сектора.

S&P 500 вырос на +0,80% или на +40,81 пункта до 5 137,08 пункта. За неделю индикатор подорожал на +0,95% или на +48,28 пункта. Он завершил в плюсе шестнадцатую неделю из последних восемнадцати, чего не происходило с апреля 1971 года, по данным Dow Jones Market.

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Индекс NASDAQ Composite вырос на +1,14% или на +183,02 пункта до 16 274,94 пункта. За неделю индикатор стал дороже на +0,95% или на +48,28 пункта.

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Котировки акций NetApp Inc. выросли до максимума, поднявшись на +18,17%, или на +16,19 пункта, завершив торги на отметке 105,31 доллара за бумагу. При этом по словам главного специалиста по рынку в BTIG Джонатана Крински, высокотехнологичный Nasdaq – 100 провел 303 торговые сессии без отката на 2,5% и более, что является третьим по продолжительности периодом с 1990 года. Его слова приводит MarketWatch.

Аналитики задаются вопросом: Nasdaq продержался более 300 дней без существенного отката. Означает ли это, что встряска назрела?

Хотя это не обязательно означает, что бум на фондовых рынках США, вызванный искусственным интеллектом, созрел для распродажи, Крински считает, что рынок запоздал с волатильностью.

В понедельник 4 марта, на американских площадках все же произошел откат, пока не столь критичный. Слабость нескольких крупных компаний оказала давление на Nasdaq в понедельник, потерявший больше всех в процентном соотношении. Индекс упал на –0,41% до 16 207,51 пункта.

Акции Apple Inc. подешевели на –2,5% в понедельник после новостей о том, что Европейская комиссия оштрафовала ее более чем на 1,8 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных стриминговых сервисов для iPhone и iPad. Регулятор выявил, что компания почти десять лет не позволяла разработчикам сторонних приложений информировать пользователей о более дешевых сервисах подписки на музыку за пределами App Store.

Рыночная стоимость Tesla сократилась на –7,2% после новостей о том, что адвокаты ее акционеров, добившиеся в январе аннулирования рекордного компенсационного пакета главы компании Илона Маска, просят присудить им вознаграждение за услуги в виде акций автопроизводителя на 5,6 млрд долларов. Кстати, Илон Маск назвал преступным гонорар адвокатов акционера Tesla Ричарда Торнетта, которому в январе удалось оспорить выплату миллиардеру рекордного компенсационного пакета в 56 млрд долларов. Cоответствующая публикация размещена на странице предпринимателя в социальной сети X.

Фото: Google Финансы

Zakon.kz уже сообщал, что наблюдатели за рынком ведут непрерывные дебаты, задаваясь вопросом, отражает ли недавний всплеск технологических акций "Великолепной семерки" пузырь доткомов 1999 года. Как и в ту эпоху, нынешний рынок характеризуется всплеском ажиотажа, вызванного технологиями. Однако, в отличие от пузыря доткомов, который лопнул в 2000 году и привел к рецессии в следующем году, аналитики Bespoke воздерживаются от проведения прямой параллели между этими двумя периодами. Тем не менее, они подчеркивают историческую закономерность и сезонную тенденцию марта, исторически являющегося "одним из самых слабых периодов в году", предполагая, что фондовый рынок США может претерпеть откат в ближайшие недели.