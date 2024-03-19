Курс доллара еще вырос на торгах 19 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 451,08 тенге, поднявшись еще на 1,78 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,53 тенге (+0,14).

Нацбанк установил курс евро в 489,69 тенге, рубля – в 4,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,9-451,9 тенге, евро – по 489-493 тенге, российские рубли – по 4,79-4,91 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 19 марта.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) баррель нефти марки "Брент" подешевел на 0,26 доллара – до 86,63 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Merchantile Exchange) цена нефти марки "Лайт", снизившись на 0,24 доллара, составила 82,48 доллара за баррель.