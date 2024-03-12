Как сохранить деньги от инфляции и заработать на вкладах в 2024 году

Хотя рост цен в Казахстане немного снизился, деньги все равно теряют свою покупательскую способность, сообщает Zakon.kz. По данным Бюро национальной статистики, инфляция в РК в феврале 2024 года составила 9,3%. Однако стремительного ее снижения ожидать не стоит.

Согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), уровень инфляции в текущем году будет равен 8,7%.

Стоит ли в таких условиях переводить накопления в валюту? Или лучше купить золото и хранить его дома? А может, внести средства на депозит или купить криптовалюту? Мы поговорили об этом с финансовым аналитиком Арманом Бейсембаевым.

Забываем про недвижимость!

Сегодня нет смысла вкладывать деньги в дома и квартиры, считает эксперт. Рынок жилья ведет себя очень вяло, он переоценен. Тем более, что здесь ожидается спад цен на фоне новой жилищной госпрограммы. К существующим программам "2–10–20", "5–10–20", "7–20–25" в этом году добавляется еще и "9–20–25". И уж совсем бессмысленно, по мнению Бейсембаева, инвестировать в недвижимость в Алматы.

Если два прошедших землетрясения ничему вас не научили, то жизнь может в любой момент очень быстро исправить этот "пробел в знаниях". Вряд ли стоит инвестировать средства в дома и квартиры в таком сейсмоопасном районе, к тому же часто не зная, насколько устойчив тот или иной дом к землетрясению. Арман Бейсембаев, финансовый аналитик

Золото не спасет, но позволит отсидеться

При покупке золота надо иметь в виду ряд рисков. Прежде всего, стоит понять, что золото не приносит процентный доход, зато дает прирост стоимости.

Получить прибыль на драгоценных металлах можно лишь на длинной дистанции от 10 лет, поэтому золото называют "активом убежища". С его помощью можно переждать кризисы, отсидеться и выйти через какое-то время без финансовых потерь. Арман Бейсембаев, финансовый аналитик

Отметим, что, кроме банальной покупки слитков, сегодня есть более продвинутые инструменты: металлические счета, фьючерсы, акции золотодобытчиков, криптовалюты с золотым обеспечением.

Стоимость 1 грамма золота в тенге в марте 2024. Фото: nationalbank.kz

ChatGPT нам в помощь

Весь прошлый год прошел на фондовом рынке под знаком криптовалют и американских ценных бумаг, показывающих невероятный рост. Прежде всего, это акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом – в основном ChatGPT. И в этом году акции предприятий, связанных с ИИ, будут трендом №1. Купить бумаги ChatGPT на публичных фондовых биржах нельзя, но в них можно косвенно инвестировать, покупая акции их спонсоров и компаний-партнеров. Это NVIDIA, Alphabet, Amazon, JP Morgan Chase и другие.

NVIDIA вообще показала небывалый рост. Сегодня ее капитализация составляет около 2 трлн долларов, хотя еще года два назад компания стоила около 700 млрд долларов. А все дело в том, что продукция компании – неотъемлемая часть ИИ. Скажем, графические процессоры (GPU) NVIDIA используются для обучения языковых моделей искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, и обработки больших объемов данных. Арман Бейсембаев, финансовый аналитик

В дальнейшем мы увидим еще больший рост интереса к акциям, связанным с ИИ. Ведь сегодня искусственный интеллект задействован практически вот всех технологичных сферах – от систем распознавания лиц до внедрений в программы смартфонов и различные браузеры, прогнозирует аналитик.

Акции NVIDIA Corp. Фото: NASDAQ

Покупай, когда потекут реки крови

Лучший способ инвестировать деньги и получать прибыль – это фондовый рынок. Однако, как говорит Арман Бейсембаев, и здесь есть множество опасностей. Даже если вы опытный трейдер, вы должны понимать, что фондовые рынки подвержены цикличным кризисам.

Сегодня весь мировой фондовый рынок страшно перегрет. Я убежден, что в 2024 году произойдет неизбежный обвал процентов на тридцать, а то и на сорок. Это не будет крахом, но будет казаться как крах. Поэтому я не советовал бы прямо сейчас покупать акции, а подождать коррекции. И только после того, как эта коррекция произойдет, начать "подбирать дно". Или, как поговаривал легендарный барон Ротшильд, большой специалист в финансах и геополитике, "покупать надо тогда, когда по улицам потекут реки крови, даже если эта кровь – твоя". Арман Бейсембаев, финансовый аналитик

В конце добавим, что обвалы фондовых рынков – явление для капиталистической системы естественное. Во время кризисов инвесторы стремятся продать акции с высокими рисками, отдавая предпочтение безопасным активам – государственные облигации и драгоценные металлы. При этом некоторым трейдерам и инвесторам в периоды паники рынка удается быстро заработать много денег.

Последний крах фондового рынка финансисты назвали "Кризисом коронавируса", который начался в 2020 году и длился около двух лет. Во время пандемии COVID-19 большинство мировых экономик прекратили практически всю активную деятельность. В Азии, Европе и США миллионы людей не смогли даже выходить из своих домов. Меры, принятые для борьбы с коронавирусом, уничтожили множество рабочих мест и погрузили мир в рецессию.