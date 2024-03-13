Страхование от землетрясений: может ли оно стать обязательным для казахстанцев

Землетрясения в Алматы в очередной раз заставили граждан задуматься о безопасности имущества, и его страховании в частности. Какие изменения ожидаются в сегменте страхования от землетрясений в Казахстане и может ли этот вид стать обязательным для казахстанцев, в материале Zakon.kz.

После разрушительного землетрясения в Турции в прошлом году тема обязательного страхования от катастрофических рисков вновь стала обсуждаться в Казахстане. Еще более важным вопрос стал после двух мощных землетрясений в Алматы, которые произошли в этом году. Отметим, что страховые компании давно предлагают различные продукты страхования имущества от стихийных бедствий, включая риск землетрясений, которые можно приобрести на добровольной основе.

Но при относительной доступности для многих граждан и существенных рисках для жизни и имущества этот вид страхования не становится массовым. Например, в сейсмоопасном Алматы добровольно застраховано менее двух процентов из всех объектов недвижимости. Такими данными поделились в одной из страховых компаний.

Между тем страхование имущества – едва ли не единственный вариант, чтобы компенсировать ущерб имуществу, полученный в результате землетрясения.

Причины низкого интереса

Пока в основном страхуются от землетрясений и других катастрофических рисков юридические лица. Помимо этого, страхование на случай землетрясения востребовано среди банков, которые занимаются ипотечным кредитованием. Однако срок действия договора при страховании имущества обычно составляет один год. В последующие годы заемщики зачастую отказываются от дальнейшего страхования недвижимости.

"Страховые компании заинтересованы в массовом страховании недвижимости населением. О причинах незаинтересованности среди населения можно дискутировать. Кто-то скажет, что общий уровень благосостояния не позволяет направлять населению средства на добровольное страхование. Но это, так скажем, является правдой только отчасти. Стоимость годовой страховки от землетрясения для среднестатистической алматинской квартиры начинается от 20 тысяч тенге в год, или менее двух тысяч тенге в месяц, что не так много. Более того, если страхование имущества станет по-настоящему массовым, тарифы снизятся – страховка будет стоить еще дешевле", – считает первый заместитель председателя правления страховой компании Самат Кабдолов.

Следует отметить, что стоимость страховки зависит от стоимости недвижимости, года постройки, строительных материалов, месторасположения. Кроме этого, на тариф влияет размер франшизы. Франшиза – это сумма возмещения, которую вы берете на себя при наступлении страхового случая. Ее размер застрахованный выбирает самостоятельно. Но чем выше франшиза, тем дешевле страховка.

Среди других причин, по которым люди не спешат страховать имущество, специалист отметил надежду в случае бедствия на государство, некоторую инфантильность в вопросах вероятности реализации различных рисков и т.д.

На данный момент из-за низкого уровня проникновения страховых продуктов страховые компании смогут покрыть убытки. В случае, если население станет массово страховать недвижимость, крупные страховые компании могут воспользоваться механизмами перестрахования. Но здесь следует учитывать нюансы.

Время изменений

Вопрос о внедрении обязательного страхования от катастрофических рисков периодически обсуждается правительством и страховщиками с начала 2000-х годов. Однако тема "окончательно созрела" в прошлом году после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, рассказал Самат Кабдолов. По данным страховщика, Агентство по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) уже начало предварительные консультации с рынком по формированию потенциального механизма реализации этого инструмента.

В рамках форума Digital Almaty 2024 директор Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Асель Амирбаева также сообщала, что на данный момент агентство отрабатывает механизм по созданию модели страхования от риска землетрясений на государственном уровне. Эксперт подчеркнула, что частный рынок не сможет покрыть убытки во время катастрофы.

"Катастрофа, которая может случиться, неподъемна ни для одной страховой организации, какой бы капитал они не влили". Асель Амирбаева

По ее словам, уже сейчас есть некоторые намерения от Всемирного банка и Азиатского банка развития оказать помощь в этом вопросе. В частности, речь идет о создании межведомственной рабочей группы, в рамках которой и будет выбираться вышеупомянутая модель.

"Я хочу обратить внимание страховых организаций, что если вы будете искать перестраховочное покрытие индивидуально, это будет очень дорого. А когда вы как рынок собираетесь в пул, находите профессионального управляющего брокера и обращаетесь к зарубежному перестраховщику за этим покрытием, то вы становитесь более интересным, цена покрытия становится дешевле, и эта цена, соответственно, будет дешевле и для граждан". Асель Амирбаева

Самат Кабдолов также добавил, что страховка может стоить дешевле в случае внедрения механизмов обязательного страхования имущества. Но важно учитывать, что в зависимости от региона уровень риска землетрясения или другого бедствия разный, что также влияет на стоимость страховки.

"Казахстан все-таки слишком большая страна, чтобы внедрять единый тариф для всего населения. В таком случае получится, что регионы с низким риском землетрясения будут доплачивать за те, где такой риск выше. Для разных регионов характерны разные риски: для одних – землетрясение, для других – паводки. Наша география очень разнообразна, и это влияет на стоимость риска в каждом отдельном регионе". Самат Кабдолов

Опыт других стран

По словам эксперта, в мире действует много разнообразных механизмов обязательного страхования.

Например, в Мексике страхованием недвижимости от катастрофических рисков занимается Институт социальной защиты. Страхование фактически осуществляется за счет собираемых налогов.

В Турции создана специальная государственная страховая компания, а население обязано осуществлять ежегодные страховые взносы. Стоимость такой страховки составляет в среднем $10-15, но страховая выплата ограничена $35 тыс.

В США нет системы обязательного страхования имущества. Несмотря на это, в стране застраховано свыше 60% всех жилых объектов. В регионах с повышенным риском урагана федеральное правительство субсидирует страховой тариф, чтобы стоимость страховки не была запредельной.

Еще раз подчеркнем, что в Казахстане стоимость даже добровольной страховки является не слишком высокой, и граждане вполне могут обеспечить защиту своего имущества самостоятельно. Ранее Zakon.kz рассказывал, в какую сумму может обойтись страховка жилья или автомобиля на случай землетрясения.