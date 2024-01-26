Землетрясение в Алматы: стоит ли ожидать изменения цен на жилье и землю

Ситуация на рынке недвижимости всегда нестабильная. А недавнее землетрясение в Алматы однозначно заставило некоторых задуматься о смене жилья, а кого-то и вовсе о переезде в другой город.

В связи с этим корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, стоит ли в ближайшее время ожидать каких-либо изменений цен на недвижимость в южной столице.

Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что сильное землетрясение, произошедшее в Алматы в ночь на 23 января, никаким образом не повлияет на рынок жилья.

"Это разовый ажиотаж. И информация, которая муссируется в СМИ про увеличение спроса на частные дома, то же спекулятивный момент, которым пользуются посредники на рынке недвижимости и заинтересованные лица. Частные дома – это не первостепенный сегмент для жителей, а вторичный. Если есть квартира, люди с деньгами будут рассматривать приобретение частного дома. Но это связано не с землетрясением, а с вопросом экологии, который в Алматы на сегодняшний день стоит очень остро", – сказал Ермек Мусрепов.

По его словам, Алматы – сейсмически опасный регион, и каждый знает о рисках при покупке квартир в многоэтажных домах. Поэтому в течение недели, а может и двух, про этот ажиотаж забудут.

"На сегодняшний день в целом по рынку идет стагнация, и мы видим корректировку в сторону понижения. Стагнация наблюдается с июня 2023 года и продолжается по сей день. Мы прогнозируем, что первое полугодие 2024 года тоже будет корректироваться небольшими темпами и достигнет 10-процентной корректировки на первичное и вторичное жилье. Но это никак не связано с землетрясением, на это влияет экономическая ситуация", – заявил глава Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

Эксперт напомнил, что после того, как казахстанцы начали использовать излишки пенсионных накоплений на решение проблем с жилплощадью, сразу же взлетели цены, начался ажиотаж, и на сегодняшний день они уже недосягаемы как на первичном, так и на вторичном рынке. Но даже несмотря на такие высокие цены, многие продолжают мигрировать в Алматы.

"Люди переезжают в города, в которых им будет комфортно жить, воспитывать детей или учиться. По большому счету, кроме Алматы, такого города в Казахстане нет. Поэтому домыслы о массовом переселении после землетрясения бессмысленны", – объяснил Ермек Мусрепов.

Он привел в пример Японию, где еще чаще происходят землетрясения. Однако при этом люди не уезжают, страна развивается, а недвижимость продолжает там дорожать.

"В Алматы то же самое, такого не будет, что все начнут переезжать. Возможны лишь единичные случаи. А у кого есть возможности, просто купят частные дома", – считает он.

Вице-президент Ассоциации риелторов Казахстана, руководитель Агентства недвижимости Лариса Степаненко, напротив, считает, что небольшие перемены на рынке недвижимости все же стоит ожидать.

"Последние и первые этажи в Алматы всегда были дешевле, чем средние. И, скорее всего, продавцам верхних этажей придется сильно снизить цены на квартиры, либо все-таки спрос к верхним этажам пока остынет. По новостройкам будет такая же история. Сейчас люди будут гораздо избирательнее и тщательнее подходить к решению о приобретении квартиры в новых домах. В этой связи вторичное жилье сейчас закрепит свою позицию в продажах", – рассказала Лариса Степаненко.

Кроме того, однозначно повысится интерес к земельным участкам и дачам, а значит, что возможно и изменение цен.

"Собственники начнут поднимать цены, но хочу предупредить, чтобы продавцы не строили себе иллюзий. Конечно, спрос будет, люди будут выбирать, но хочу напомнить, что не у всех есть такие возможности, поскольку сейчас нет льготных ипотечных программ. Я это говорю для того, чтобы продавцы сейчас сильно не завышали цены. У них просто появится шанс продать, потому что частный сектор в 2023 году, начиная с осени, очень плохо продавался. И тот продавец, который будет торговаться, удачно продаст свою недвижимость", – заявила она.

При этом вице-президент Ассоциации риелторов Казахстана также уверена, что это будет разовый тренд, и буквально через месяц обстановка стабилизируется.

К слову, аналитики Krisha.kz уже заявили о том, что количество запросов на посуточную аренду домов и дач за сутки после землетрясения увеличилось в четыре раза.

"Спрос на аренду дач и домов – это краткосрочный тренд. Судя по всему, это произошло, когда все вышли из своих квартир после землетрясения и начали строить резервные планы. Но это краткосрочный тренд, поскольку частные дома сложно рассматривать как альтернативу квартире. Если вы проживаете в двухкомнатной квартире, то купить дом в Алматы на эти деньги вы вряд ли сможете, потому что это совершенно несопоставимые цены", – объяснила обозреватель рынка недвижимости Krisha.kz Алина Буравцева.

Однако тут же отметила, что средние цены не изменились ни в одной категории как в Алматы, так и в Астане.

Фото: Zakon.kz

По ее словам, в целом активность на рынке падает, поскольку нет дополнительной стимуляции. Возможность использования пенсионных накоплений практически сошла на нет, дешевых ипотек и программ практически нет. А программа "7-20-25" работает в условиях ограниченного финансирования. Так, по данным Бюро нацстатистики, за 2023 год количество сделок снизилось на 20%, чем годом ранее.

Между тем, отвечая на вопросы о том, стоит ли сейчас покупать или продавать жилье в Алматы, эксперты в один голос заявляют: "не стоит ждать лучшего случая". То же самое касается и продажи недвижимости.