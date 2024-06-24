В Казахстане могут внедрить обязательное страхование жилья

В РК рассматриваются вопросы по внедрению страхования от катастрофических рисков, а также обязательного страхования жилья, подробнее в материале Zakon.kz.

По словам председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, в текущем году ключевой проект на страховом рынке – это разработка модели страхования от катастрофических рисков. Как говорит глава АРРФР, ущерб от крупных природных катастроф не может быть покрыт исключительно за счет страховых организаций, по этой причине наилучшей моделью является создание механизма защиты по принципу государственно-частного партнерства.

"В большинстве стран, территория которых регулярно подвергается рискам стихийных бедствий, страхование катастрофических рисков является обязательным, в том числе в Турции, Румынии, Франции, Испании, Марокко, США и Кыргызстане", – рассказала Мадина Абылкасымова в ходе брифинга в Алматы.

В этой связи, по ее словам, в Казахстане в настоящее время также рассматривается внедрение обязательного или вмененного страхования жилья.

В АРРФР пояснили, что страхованием могут быть покрыты все жилые строения, зарегистрированные по республике. Выплаты по обязательному страхованию будут составлять фиксированную величину. Граждане, которые в дополнение к обязательному страхованию заключат также договор добровольного страхования, смогут получить большее покрытие ущерба, говорится в сообщении Агентства.

Подчеркивается, что сегодня ни одна страна в мире самостоятельно не может покрыть ущерб от катастроф, происходящих на ее территории. По этой причине в перестраховании крупных рисков наряду со страховыми организациями должны участвовать и международные перестраховочные организации.

При этом для определения размера страховых взносов и минимальных страховых выплат необходима полноценная статистика по объектам недвижимости, подлежащим страхованию, включая их характеристики по типу строения, году постройки, уровню защиты от землетрясений и другим параметрам.

"Внедрение страхования от катастрофических рисков потребует проведения актуальных расчетов и разработки соответствующих законодательных поправок. В случае, если будет принято решение о введении обязательного страхования жилья, потребуется принятие отдельного законодательного акта", – сообщили в агентстве.

К слову, одним из поводов для внедрения страхования от катастрофических рисков в том числе стали масштабные паводки в Казахстане.

"В настоящее время компенсацию за ущерб от природных катастроф выплачивает в основном государство за счет бюджетных средств. Страховой защитой покрыта небольшая часть граждан и предпринимателей, которые заблаговременно приняли меры для страхования собственного имущества от рисков стихийных бедствий". АРРФР

По информации агентства, страхование катастрофических рисков в Казахстане является добровольным. По данному классу в 2023 году было заключено 366 тыс. договоров страхования. Рост по сравнению с 2022 годом составил 11,6%, за последние пять лет – 114%.

Между тем охват страхованием от природных катастроф жилых помещений в среднем по стране составляет 3,2% и 7,7% по городу Алматы. Это низкий показатель по международным меркам, учитывая географические и климатические особенности региона.