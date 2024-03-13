Курс доллара еще вырос на торгах 13 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 449,89 тенге, поднявшись еще на 0,66 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,59 тенге (+0,01).

Нацбанк установил курс евро в 491,26 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,9–451,9 тенге, евро – по 490,5–494,5 тенге, российские рубли – по 4,81–4,93 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 13 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,17%, до 82,06 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,13%, до 77,66 долларов за баррель.