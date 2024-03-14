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Курс доллара снизился на торгах 14 марта

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:37 Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 449,16 тенге, снизившись на 0,66 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,14 тенге (–0,18).

Нацбанк установил курс евро в 491,68 тенге, рубля – в 4,91 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449,1-451,1 тенге, евро – по 491-495 тенге, российские рубли – по 4,83-4,95 тенге.

Между тем мировые цены растут на торгах 14 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 84,23 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 0,25%, до 79,92 доллара за баррель.

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