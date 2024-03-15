Экономист рассказал, что необходимо для роста доходов населения и наращивания инвестиций

В рамках XI CFO Summit экономист, управляющий партнер Visor Holding Алмас Чукин рассказал о структуре расходов бюджета, проблеме инвестиций и о том, что необходимо для роста доходов населения, сообщает Zakon.kz.

По мнению экономиста, программы по повышению доходов населения, которые обсуждались в прошлом году, были несколько ошибочными. Так как доходы населения прежде всего подразумевают заработную плату, которая в свою очередь зависит от дохода бизнесменов.

"Надо думать о развитии экономики, а потом уже бизнесмены выплатят своим трудящимся зарплату. Мы не можем установить зарплату от государства, в административном порядке". Алмас Чукин

Говоря о доходах, спикер обозначил проблемные вопросы, связанные с дефицитом бюджета, и пути их решения.

По его словам, сегодня бюджет остается "суперсоциальным". То есть значительная часть расходов приходится на социальную сферу, также растут трансферты в регионы. Небольшая часть приходится на обязательные функции государства, в том числе оборону, госуслуги и т.д. Еще меньше выделятся на развитие. Все это отражается на Нацфонде, который активно расходуется в последние годы. Однако эти ресурсы исчерпаемы. На фоне этого ключевым вопросом остается наращивание бюджетных доходов.

Эксперт считает, что для того, чтобы повысить доходы, необходимо не увеличивать налоги, и не сокращать расходную часть, так как это может вызвать социальные потрясения, а инвестировать.

"Есть основная упущенная возможность, которую мы должны использовать, – государство должно тратить больше на инвестиции. И в этом плане можно использовать гарантийные возможности государства, чтобы через деньги привлекать еще большие деньги". Алмас Чукин

Экономист добавил, что инвестиционный интерес со стороны мировой экономики к нашей экономике сильно снижается, инвестиции упали до одного из самых низких уровней. В процентах ВВП прямые иностранные инвестиции снизились до 7%.

"Нам нужно решать вопросы с ЕАЭС, региональным взаимодействием, тем, как мы выходим на мировые рынки, потому что нас это тоже ограничивает, каких инвесторов и как мы будем привлекать". Алмас Чукин

Зачастую для привлечения инвесторов предлагаются налоговые льготы. Но для них важнее вопросы выручки, прибыльности, свобода действий в стране, регулирование, резюмировал экономист.