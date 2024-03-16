Эксперты обсудили для чего Казахстану нужно больше банков

В рамках XI CFO Summit представители бизнеса и финансового сообщества обсудили нужно ли Казахстану больше банков, и какую пользу это может принести экономике, сообщает Zakon.kz

Возвращение конкуренции

По мнению основателя Kusto Group Еркина Татишева сегодняшнему банковскому сектору необходима конкуренция, которая наблюдалась в прошлом, когда на рынке присутствовало более 30 банков.

"Нужно вернуть предпринимательство внутри банковской системы, чтобы она стала конкурентной. Не рыночной монополией, искусственно созданной по какой–либо причине, а вернуть ее в рыночную экономику чтобы, она работала и где необходимо убрать чрезмерное влияние". Еркин Татишев

По его мнению, пороговый капитал для входа на банковский рынок от 100 млн долларов, слишком высок для такой экономики как Казахстан. При этом в стране нет городских, региональных банков. У молодых предпринимателей также нет возможности создавать банки.

"Банки должны конкурировать за клиентов, а сейчас особого выбора нет. И это не так сложно сделать. Можно срезать регулятивный капитал, сделать для определенных банков 5 млн, для других 10, для каких–то операций условно 20, 30 или 50 млн. И тогда придет внутренний капитал придет, придут внешние игроки и что–то заживет", – предположил бизнесмен.

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова считает, что чем больше банков будет работать на финансовом рынке Казахстана, тем больше возможностей при этом появится для заемщиков.

"Давайте будем рассматривать банки тоже как бизнес и понимать, что взаимодействие бизнеса с бизнесом всегда будет более эффективным". Елена Бахмутова

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Возможности для иностранных банков

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова полагает, что в целом необходимо увеличивать долю банковского сектора в экономике.

"Активы финансовой системы достигают порядка 50% ВВП. Это если прибавить весь фондовый рынок, всю капитализацию, и это достаточно мало. Ссудный портфель на уровне 22% от ВВП это также мало относительно уровня развития экономики. В сопоставимых странах этот показатель достигает 70–80% от ВВП, а в некоторых странах и больше 100% – это активы финансовой системы и банковского сектора". Мадина Абылкасымова

Одно из главных направлений, которое может поспособствовать развитию рынка – это увеличение пассивов банковской системы за счет размещения долговых бумаг со стороны банков.

"Для этого важна роль фондового рынка, важна роль институциональных инвесторов. Нужно расширять условия, правила по которым наши крупные институциональные инвесторы, включая ЕНПФ, могли бы вкладывать в облигации банков второго уровня". Мадина Абылкасымова

Однако только эта мера не даст необходимого эффекта для экономики. По этой причине крайне важно развивать конкуренцию на рынке.

Спикер напомнила, что за последние годы концентрация в банковском секторе выросла, за последние 6–7 лет были отозваны лицензии порядка 8 банков. На данный момент в системе 21 банк, из них только 9 банков кредитуют экономику.

Мадина Абылкасымова отметила, что хорошую конкуренцию казахстанским банкам создавали российский Сбербанк, который был наиболее активен в корпоративном секторе, Альфа–банк специализировавшийся в большей степени на розничном кредитовании. Однако эти банки ушли с рынка.

"Сейчас для усиления конкуренции очень правильное и нужное решение – создать условия для привлечения иностранных банков. Для этого мы подготовили поправки в закон, либерализовали требования для входа банков на казахстанский рынок". Мадина Абылкасымова

Глава АРРФР подчеркнула, что сегодня казахстанские банки достаточно крепки для того чтобы выдержать конкуренцию со стороны иностранных игроков.

Еще одно приоритетное направление, над которым работает АРРФР это развитие потенциала дочерних иностранных банков уже присутствующих на рынке Казахстана. В стране работает 8 иностранных банков. Среди них есть и довольно крупные.

"У нас присутствует три китайских банка, два из них — это банки номер один в мире по активам. Торгово–промышленный банк Китая, активы материнской компании которого составляют 6,3 трлн долларов США, и Банк Китая порядка 4–5 трлн долларов США. То есть, это банки глобального уровня". Мадина Абылкасымова

По ее словам, с фининститутами уже проводились консультации. И более того, есть конкретные планы по наращиванию кредитования со стороны иностранных дочерних банков.