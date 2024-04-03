Для чего Казахстану нужны новые иностранные банки

Что потенциально изменит на казахстанском банковском рынке предполагаемое появление новых иностранных банков и какую пользу это может принести бизнесу и гражданам – в материале Zakon.kz.

В конце марта 2024 года заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Нурлан Абдрахманов во время круглого стола в Сенате сообщил, что агентство совместно с Нацбанком ведет активное обсуждение с китайскими, корейскими и турецкими банками по открытию филиалов в Казахстане. По его словам, это может расширить конкуренцию для крупных банков в стране и позволит снизить ставки по кредитам, а также позволит "активизироваться" существующим в Казахстане дочерним иностранным банкам.

Эксперты финрынка в целом позитивно оценивают приход новых иностранных банков на местный рынок по ряду причин.

Окно возможностей

Председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова полагает, что для казахстанского финансового рынка появление новых иностранных игроков означает дополнительные возможности финансирования казахстанского бизнеса. В том числе возможный доступ клиентов к новым технологиям, продуктам и услугам, привлечение в страну зарубежных компаний, связанных с материнскими структурами зарубежных банков.

"В дополнение к этому международное инвестиционное сообщество получит дополнительный сигнал о том, что рынок Казахстана интересен с точки зрения перспектив для иностранных инвесторов". Елена Бахмутова

С мнением главы АФК согласны и другие эксперты. Мурат Кастаев считает появление новых иностранных банков плюсом для экономики. Этот может показать внешним инвесторам, что казахстанский рынок становится более привлекательным, экономика будет расти, а значит, имеет смысл приходить или возвращаться в Казахстан, так как это сулит хорошую прибыль.

Что могут дать иностранные банки казахстанскому рынку?

Елена Бахмутова полагает, что приход новых банков с иностранным участием приведет к усилению конкуренции на казахстанском финансовом рынке. Это может стимулировать банки инвестировать в разработку новых, более удобных и выгодных финансовых решений, продуктов, услуг и сервисов.

"Потребители финансовых услуг, как физические, так и юридические лица, только выиграют от усиления конкуренции, поскольку получат возможность выбирать наиболее выгодные для себя предложения". Елена Бахмутова

При этом не приходится говорить о том, что иностранные банки смогут вытеснить местных участников из каких-либо сфер кредитования, так как предпосылок для этого не наблюдается.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов добавил, что приход иностранных банков следует воспринимать позитивно, особенно если речь идет о больших, сильных игроках, которые смогут, к примеру, заниматься корпоративным кредитованием.

"Хотелось бы, чтобы они (иностранные банки. – Прим. ред.) принесли новые практики. Наши банки все-таки на мировом уровне очень хорошие, особенно в части розничного клиентского обслуживания. Я видел много иностранных банков, и не каждый из них сможет конкурировать с нашими банками. По этой причине иностранные банки я больше вижу как капитал, как участников корпоративного кредитования". Расул Рысмамбетов

Среди сфер, в которых потенциально могли бы работать иностранные банки, финансисты назвали крупные предприятия горнодобывающей, нефтегазовой и энергетической отраслей. Кроме этого, дочерние иностранные банки могли бы кредитовать проекты, связанные с переработкой. Еще одна возможность – запуск синдицированных кредитов совместно с иностранными игроками. Однако для этого необходим богатый материнский банк. Также есть вероятность, что эти банки будут некими проводниками торговли и инвестиций между Казахстаном и теми странами, откуда они придут.

Почему Казахстан может быть неинтересен иностранным банкам

При всех потенциальных плюсах прихода новых участников рынка вопрос нужно рассматривать и с другой стороны – нужны ли филиалы в Казахстане самим иностранным банкам, говорят эксперты.

Мурат Кастаев не считает казахстанский рынок весьма привлекательным для крупных иностранных игроков. Во-первых, из-за довольно скромных темпов роста казахстанской экономики, чуть выше 4%.

"То есть нашу экономику нельзя считать быстрорастущей. Кроме этого, Казахстан борется с высокой инфляцией, которая бьет и по бизнесу, и по доходам населения. Иностранные банки приходят в нашу страну с капиталом в своей валюте, а доход в Казахстане получают в тенге, который при высокой инфляции теряет свою покупательскую способность". Мурат Кастаев

Таким образом, при инвестициях в твердой валюте и возврате инвестиций в местной валюте иностранный банк принимает на себя и риск обесценения тенге. Для того, чтобы нивелировать этот риск, фондирование такого банка тоже должно осуществляться в тенге.

"Такой иностранный банк должен, как пылесос, вбирать в себя тенговые депозиты с нашего рынка. А если посмотреть на наш банковский сектор, то у нас есть и американский банк, и российский, раньше был банк с корейским капиталом, есть китайские банки, есть турецкий банк, арабский банк, но они не являются лидерами рынка, население не бежит туда со своими депозитами, а бизнес не переводится в эти банки за кредитами или операционным обслуживанием". Мурат Кастаев

Стоит принять во внимание и тот факт, что на внутреннем рынке доминируют казахстанские банки, и приход иностранных игроков эту ситуацию практически не изменит. Вероятнее всего, приход новых иностранных банков, даже если он состоится, будет имиджевой историей для банковской отрасли Казахстана, но баланс сил в отрасли не изменит, предполагает эксперт. Ведь на данный момент, чтобы потеснить гигантов казахстанского рынка, нужны очень большие капиталы, передовые технологии, и такие расходы будут окупаться очень долго.

"Было бы интересно, если бы иностранный банк купил один из крупных или средних банков в Казахстане целиком, либо купил бы контрольный пакет – но уже в действующем банке, со своей клиентской базой и долей рынка. Тогда это было бы интересной историей и навязало бы конкуренцию нашим устоявшимся лидерам". Мурат Кастаев

По словам Елены Бахмутовой, для иностранного инвестора смысл открывать новый банк или входить в капитал одного из местных банков будет заключаться в рентабельности таких инвестиций, размер которых исчисляется десятками миллионов долларов. При этом по ряду критериев финансовый рынок Казахстана может быть привлекательным для иностранцев, учитывая растущий интерес зарубежного бизнеса к инвестициям в страны Центральной Азии на фоне массового ухода западных инвесторов с российского рынка, поясняет финансист.

"Иными словами, в Казахстане достаточно места для работы сразу нескольких иностранных банков. Нужно отметить, что уже около половины банков Казахстана являются дочерними банками иностранных банков или имеют иностранное участие". Елена Бахмутова

Однако избыточное участие государства в кредитовании экономики, включая требования к банкам относительно того, какие отрасли экономики и какие клиентские сегменты нужно кредитовать, искаженная стоимость денег по государственным программам, а также ужесточение регулирования банковского рынка демотивирует иностранных инвесторов приходить на банковский рынок Казахстана, считает Елена Бахмутова.

Ранее эксперты рассказали Zakon.kz, нужны ли вообще бизнесу льготные кредиты и как они влияют на экономику.