Курс доллара продолжил рост на торгах 20 марта

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара достиг 451,27 тенге, поднявшись еще на 0,25 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 62,55 тенге (+0,01).

Нацбанк установил курс евро в 489,06 тенге, рубля – 4,88 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 451,7-453,7 тенге, евро – по 491,5-495,5 тенге, российские рубли – по 4,75-4,87 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 20 марта.

Так, цены на нефть Brent снизились 0,3%, до 87,10 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI США снизились на 0,6%, до 83 доллара за баррель.

